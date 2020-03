In Slovacchia 16 infettati. Chiusura di scuole e strutture per il tempo libero

Altri sei casi positivi di infezione da coronavirus COVID-19 si sono aggiunti questa mattina ai dieci già registrati in Slovacchia, portando a 16 il numero di infetti. Lo questa mattina, ricordando che altri 710 tamponi di materiali biologici portati a termine finora sono risultati negativi. Due pazienti sono in terapia intensiva presso l’ospedale Kramáre di Bratislava, incluso l’uomo di 52 anni che è stato il primo caso di infezione scoperto in Slovacchia, le cui condizioni sono migliorate. Oltre 100 persone sono attualmente in quarantena nelle loro case. La situazione viene gestita dall’unità centrale di crisi sotto la guida del primo ministro Peter Pellegrini, anche in veste di ministro della Salute ad interim, e dal ministro degli Interni Denisa Saková.

Questi, secondo le informazioni che il primo ministro ha fornito oggi, i sei nuovi casi di infezione conclamata da COVID-19: un uomo di 41 anni di Bratislava rientrato da Miami, che ha polmonite; due donne di 43 e 52 anni, entrambe di Bratislava, colleghe dell’insegnante di scuola materna che è stata contagiata dalla famiglia slovacca che vive a Kittsee, in Austria. Una donna di 31 anni rientrata a Bratislava da Linz, in Austria; una donna di 48 anni che vive a Bratislava e lavora presso la scuola materna di cui sopra; un uomo di 43 anni di Bratislava infettato dalla fidanzata, che è tra le altre 10 persone malate.

Dalle 6 di questa mattina è in vigore lo stato di emergenza in Slovacchia per la minaccia della diffusione del virus, dopo che il governo lo ha dichiarato nelal serata di ieri. Lo scopo della dichiarazione è snellire i processi burocratici per l’adozione delle misure necessarie a prevenire e mitigare le conseguenze per la salute pubblica e assicurare le forniture di materiali urgenti e indispensabili, soprattutto di tipo sanitario, per le istituzioni del paese.

Nuove disposizioni decise oggi dall’unità centrale di crisi

Questa mattina sono state prese diverse decisioni molto importanti per il paese, tra cui la chiusura degli aeroporti internazionali e il blocco dei trasporti internazionali di passeggeri (ma non quelli di merci), controlli più stringenti ai valichi di frontiera, quarantena per chiunque torni dall’estero, chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, chiusura delle attività e centri di intrattenimento, dei centri sciistici, termali, parchi acquatici. Limitazioni nel weekend per i centri commerciali, orari ridotti per gli uffici pubblici, divieto di eventi pubblici, stop alle visite parenti in ospedali e case per anziani.

Foto FB/pellegrini.peter