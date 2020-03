Il primo ministro Pellegrini ha dichiarato lo “stato di emergenza” in Slovacchia

Il primo ministro Peter Pellegrini nel tardo pomeriggio lo “stato di emergenza” in Slovacchia a partire dalle 6:00 di giovedì 12 marzo. «Non vogliamo aspettare che la situazione peggiori», ha dichiarato il premier uscente mercoledì sera. Come ha evidenziato Pellegrini, con lo stato di emergenza il governo e le autorità statali possono nella pratica applicare disposizioni di legge che altrimenti non potrebbero utilizzare. Secondo lui, alcune decisioni saranno prese con ordini e regolamenti e non attraverso procedure amministrative che potrebbero avere un lungo corso burocratico. Obiettivo della dichiarazione di emergenza è per prevenire e mitigare le conseguenze di una minaccia di emergenza per la salute pubblica.

In questo modo lo Stato può, ad esempio, far rispettare le forniture di beni e servizi strategici nel territorio della Slovacchia. «Se sappiamo che certi articoli sanitari si trovano presso aziende in Slovacchia che stanno per esportarli, possiamo ordinare loro di venderli allo Stato», ha spiegato il premier, aggiungendo che non ha intenzione di nazionalizzare nulla, ma piuttosto di acquistare certi prodotti per le esigenze improrogabili della nazione.

«Lo scopo della dichiarazione di emergenza è creare le condizioni per l’adozione delle misure necessarie per prevenire e mitigare le conseguenze dell’emergenza sanitaria pubblica dovuta alla malattia COVID-19 causata dal coronavirus SARS-CoV-2 nel territorio della Repubblica Slovacca», con cui viene deciso lo stato di emergenza. I membri del governo e i presidenti di altri organi dell’amministrazione centrale dello Stato devono adottare misure di protezione civile per la popolazione e attuare misure di gestione delle crisi di loro competenza volte ad evitare minacce a vita, salute, proprietà, mitigare le conseguenze di un’emergenza e ridurre al minimo i danni.

Il ministro degli interni Denisa Saková ha ora il compito di garantire che la dichiarazione dello stato di emergenza sia portato a conoscenza di tutti i cittadini attraverso gli strumenti di comunicazione di massa e deve coordinare protezione civile e altri organi di gestione delle crisi. Il primo ministro e il ministro degli Interni hanno il potere di gestire le operazioni di emergenza, di emettere ordini di soccorso e di attuare misure di gestione delle crisi.

L’unità di crisi diretta dal ministro degli Interni si riunirà di nuovo giovedì mattina per decidere se chiudere tutte le scuole in tutto il paese per 14 giorni per ridurre drasticamente il rischio di infezione. Un’altra misura su cui si sta riflettendo è la messa in quarantena obbligatoria di tutte le persone che arrivano in Slovacchia dall’estero. Al momento hanno questo obblico solo coloro che arrivano da Italia, Cina, Corea del Sud e Iran.

«L’unico modo per proteggerci in questo momento è non uscire di casa», ha detto Pellegrini, affermando inoltreche potrebbe essere necessario mettere in quarantena tutti gli slovacchi che lavorano all’estero dopo il loro ritorno in Slovacchia, presumibilmente nel centro rifugiati di Gabčíkovo nella regione di Trnava.

Il ministro degli Interni Denisa Saková ha aggiunto che si discuterà inoltre degli orari di apertura degli uffici statali e del fatto che si è registrato un rapido aumento negli ultimi giorni delle visite ai centri di contatto della pubblica amministrazione, dove si svolgono la gran parte delle pratiche burocratiche per cittadini e imprese. A questo proposito il ministero chiede ai cittadini di fare uso per quanto possibile offerti dalle autorità statali.

Il ministero della Difesa ha informato che fornirà fino a 500 militari che aiuteranno la polizia a effettuare controlli nelle aree di confine.

La Slovacchia acquisterà dispositivi che consentiranno il test rapido per rilevare la presenza di coronavirus. L’ospedale universitario di Košice ha iniziato i test e l’ospedale di Banská Bystrica dovrebbe iniziare la procedura a breve. Oggi a Bratislava il personale sanitario ha iniziato a testare il coronavirus a casa.

Dopo la difficile decisione presa oggi, Pellegrini ha scritto questo sul suo profilo Facebook: «Non sopravvalutiamo la situazione, né la sottovalutiamo. Basandoci sullo sviluppo della situazione […] abbiamo deciso alla riunione del governo di oggi che da domani alle 6:00 in Slovacchia sarà in vigore una situazione di emergenza. Allo stesso tempo, domani ci sarà una riunione dell’unità di crisi nella quale tratteremo due questioni fondamentali: la chiusura di tutte le scuole per 14 giorni e la quarantena obbligatoria per le persone che tornano dall’estero. Vi informerò domani delle decisioni».

(La Redazione)