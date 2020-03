La Slovenia chiude il confine come l’Austria, Budapest dichiara lo stato di emergenza

Dopo l’Austria, anche la Slovenia ha chiuso la frontiera con l’Italia, intensificando i controlli per chi proviene dall’Italia. Da oggi, 11 marzo, si solo presentando un certificato medico che attesti la buona salute della persona, redatto in triplice lingua slovena, inglese e italiana emesso non oltre i 3 giorni precedenti del passaggio del confine, e un certificato rilasciato da un’autorità competente che attesti l’esito negativo del test al Sars-CoV-2 (COVD-19). Lo si legge dall’aggiornamento odierno nella . Controlli vengono effettuati da oggi su tutte le persone che non hanno cittadinanza slovena o non hanno residenza permanente o temporanea nella Repubblica di Slovenia. A chi non dispone dell’apposito certificato è vietato l’ingresso nel territorio della Repubblica di Slovenia.

Lo stesso avviene da ieri ai valichi con l’Austria. Come , il passaggio alle persone è consentito solo per chi porta un certificato medico di buona salute (in lingua tedesca, inglese o italiana secondo un modello ) non più vecchio di quattro giorni, oltre a un test del tampone con risultato negativo al COVID-19. Le persone di cittadinanza austriaca, nonché le persone che abbiano la residenza principale, il domicilio oppure il soggiorno abituale in Austria possono entrare in Austria dall’Italia anche in assenza del certificato medico, a condizione di impegnarsi ad un’immediata quarantena domiciliare autosorvegliata di 14 giorni. A tal proposito devono firmare un’apposita dichiarazione. La quarantena può essere sospesa se nel frattempo queste persone si sottopongono ad un test biologico-molecolare del SARS-CoV-2 ed esso risultasse negativo. Consentito tuttavia l’attraversamento dell’Austria dall’Italia senza fermate intermedie. Si deve dimostrare l’uscita dal territorio austriaco.

Tra l’Austria e l’Italia sono attualmente completamente sospesi i collegamenti aerei nonché ferroviari. I treni austriaci arrivano fino alla stazione di Villach in Carinzia e Innsbruck in Tirolo mentre sono sospesi i collegamenti transfrontalieri tra Villach e Tarvisio Centrale, Silian e San Candido, nonché Steinach e Brennero. Operativi per ora i servizi regolari con autobus Oebb Villach-Maglern (località di confine sul lato austriaco) e in Tirolo i treni locali per Gries (in territorio austriaco, qualche km dal confine del Brennero).

In entrambi i casi – Austria e Slovenia – il traffico merci rimane libero, ma i conducenti potranno essere fermati e sottoposti a controlli sanitari.

Ungheria

Su un altro fronte, il governo ungherese ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese a causa della minaccia di infezione da coronavirus. Tra le misure adottate, il divieto di ingresso sul territorio dell’Ungheria per chi arriva da Italia, Cina, Corea del Sud e Iran.

(La Redazione)

Foto YvonneH CC0