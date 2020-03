Ministro Matečná: niente panico, le forniture di cibo in Slovacchia sono assicurate

La Slovacchia ha sufficienti forniture alimentari, ha detto il ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale Gabriela Matečná (SNS) prima del consiglio dei ministri di oggi. Matečná rispondeva alle domande sulle scene di panico tra i cittadini relativamente alla diffusione del coronavirus COVID-19 anche in Slovacchia. «I rappresentanti delle catene di vendita al dettaglio mi hanno assicurato che non è necessario preoccuparsi» e che «saranno in grado di fornire i generi alimentari di base» con continuità. I punti vendita alimentari sono in grado di supplire a qualsiasi modesta interruzione delle forniture, ha affermato Matečná. Aggiungendo: «Vorrei chiedere a tutte le persone di non farsi prendere dal panico inutilmente, specialmente nelle grandi città, le forniture di cibo sono sufficienti».

Proprio per far fronte ad eventuali carenze alimentari sugli scaffali, il ministro aveva della grande distribuzione in Slovacchia, tra cui Terno, Kraj, Billa, Tesco, Lidl, CBA, Fresh, COOP Jednota e Metro. E le era stato assicurato che non ci sarebbero stati problemi. Già allora alcuni negozi erano stati “saccheggiati” da consumatori ansiosi soprattutto a Bratislava e dintorni. Oggetto dell’accaparramento erano cibi a lunga conservazione, farina, caffè, pasta e alimentari in scatola. Si era discusso anche di una eventuale scarsità di forniture dall’Italia, che già versava in difficoltà per l’epidemia di coronavirus, ma i rappresentanti della grande distribuzione avevano garantito di essere in grado di farvi fronte.

