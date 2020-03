I positivi al COVID-19 in Slovacchia salgono a 10. Il governo pronto a dichiarare l’emergenza

Altre tre persone sono in isolamento domestico obbligatorio a Bratislava dopo il riscontro della loro positività al tampone per il COVID-19. Si tratta di tre persone – due donne e un uomo – che erano state in contatto con la famiglia slovacca che vive a Kittsee, in Austria, che aveva contagiato anche una insegnante di Bratislava. La notizia è stata diffusa da , informata dall’epidemiologa Zuzana Krištúfková. La cosa è poi stata dopo l’odierna riunione di governo, che ha sono stati in quarantena fin da quanto è stata scoperta la positività della famiglia in Austria. Più tardi Pellegrini dovrebbe fare il punto sulla situazione, dopo la riunione dell’unità di crisi, avvertendo che siamo solo all’inizio, e che si può aspettare che il numero salga ancora. In ogni caso, egli ha invitato gli slovacchi a prendere sul serio la situazione. E ha ammesso che potrebbe essere che rientrano in Slovacchia. Lo Stato potrebbe utilizzare per questo scopo la struttura del ministero degli interni a Gabčíkovo, già usata per ospitare rifugiati da zone di guerra.

In totale ci sono quindi 10 casi di infezione da coronavirus in Slovacchia. E sono circa 100 le persone in quarantena che sono state in contatto con casi precedentemente noti. Le autorità sanitarie stanno cercando ulteriori contatti di queste persone per cercare di rallentare la diffusione del contagio.

Da ieri è in vigore il divieto di organizzare eventi sportivi, culturali e sociali di massa. Vietate anche le funzioni religiose e i funerali fino al 23 marzo. Il premier Pellegrini di rispettare le disposizioni, definendola irresponsabile e minacciando azioni coercitive. «Sono sorpreso e deluso dal loro atteggiamento, la chiesa è qui per aiutare le persone, non per mettere in pericolo la salute pubblica per seguire egoisticamente delle vecchie tradizioni», ha detto. L’Ufficio del Consiglio metropolitano della Chiesa ortodossa in Slovacchia aveva affermato che la Chiesa ortodossa continuerà a svolgere servizi religiosi incluse azioni quali e bere da un calice comune. Al contrario, la Chiesa cattolica e quella evangelica hanno accettato di buon grado le disposizioni dell’unità di crisi e deciso di cancellare tutti i riti nelle chiese da ieri e per due settimane.

Il primo ministro ha chiesto ai cittadini slovacchi di chiamare le linee informative per il coronavirus solo in caso di reale necessità. Le linee tenefoniche sono state prese d’assalto nelle ultime ore, con un numero di chiamate salito ieri a 17.000 in un solo giorno. Per questa ragione il Centro nazionale di informazione sanitaria ha rinforzato il personale con nuovi operatori che rispondono nonstop. In diversi negozi mancano alcuni prodotti dopo che la psicosi dovuta all’epidemia ha portato numerosi cittadini a fare incetta di generi alimentari nei negozi.

Il governo sta lavorando per il reperimento di materiali protettivi come mascherine, tute e guanti monouso. E oggi pomeriggio dovrebbe su tutto il territorio della Repubblica Slovacca. Pellegrini ha detto che la questione viene discussa con esperti a livello interministeriale. Se sarà così, lo stato di emergenza non ostacolerebbe la libertà personale e la circolazione delle persone, ma di materiali necessarie per lo Stato. Secondo il premier, questo strumento aiuterebbe ad esempio ad « ».

NA SLOVENSKU SÚ POTVRDENÉ ĎALŠIE TRI PRÍPADY OCHORENIA NA KORONAVÍRUSO aktuálnej situácii súvisiacej s ochorením koronavírus som informoval na brífingu. Uverejnil používateľ Streda 11. marca 2020

Intanto il ministero della Difesa ha annunciato di mettere a disposizione 500 militari che andranno a rafforzare le forze dell’ordine per, ad esempio, essere schierate alle frontiere.

(La Redazione)