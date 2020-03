I primi 100 giorni della presidente von der Leyen

In occasione dei primi 100 giorni del suo mandato, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto a Bruxelles una conferenza stampa.

Come riportato dall’ , nella risposta agli von der Leyen ha dichiarato: “Ci prepariamo a discutere nell’Ecofin della prossima settimana le azioni possibili a livello europeo, ed esploriamo tutte le possibilità della flessibilità contenuta nel Patto di Stabilità e le norme per gli aiuti di Stato in situazioni eccezionali”.

Per Ursula von der Leyen “in questi tempi difficili percepiamo che i cittadini vogliono più Europa, ma senza un bilancio europeo non saremo in grado di rispondere adeguatamente. Perciò chiedo urgentemente ai leader di approvare il “.

Per la prima donna alla guida dell’esecutivo comunitario “alcune misure come la quarantena ovviamente hanno un impatto sull’economia e dobbiamo valutarlo. La nostra stima è che sarà un effetto temporaneo, gli indicatori dicono che il primo trimestre fortemente toccato ma ci si può aspettare che l’economia rimbalzi abbastanza rapidamente“. Ma, come detto dall’Eurogruppo, “siamo pronti a rispondere a diversi scenari e ad aggiustare la risposta come necessario”.

Ecco il video integrale della conferenza stampa:

von der Leyen, Sassoli, Timmermans