Le ultime di oggi sul coronavirus in Slovacchia. I positivi rimangono sette

I casi confermati di infezione da coronavirus in Slovacchia rimangono sette, lo stesso numero di ieri. Secondo i dati del Centro di riferimento nazionale, cui pervengono i test di laboratorio, dei 590 tamponi effettuati sul territorio nazionale sono 583 quelli risultati negativi, e 7 i positivi.

Non è noto il numero di persone cui è stato ordinato l’isolamento domestico, una disposizione che le autorità sanitarie – l’Autorità nazionale di salute pubblica e le sue sedi regionali – possono decidere autonomamente. Isolamento, o quarantena, che se viene violata può costare salato: una multa di 1.650 euro e una incriminazione per minaccia alla salute pubblica.

La quarantena è obbligata per chi arriva o rientra in Slovacchia da qualunque zona dell’Italia, come anche dalle altre nazioni dove il virus è molto diffuso, ovvero Cina, Corea del Sud e Iran.

In ogni caso, chiunque abbia sintomi clinici del contagio (febbre, tosse o difficoltà respiratorie) dovrebbe mettersi in quarantena volontaria, restare a casa e limitare al massimo i contatti sociali. L’isolamento va seguito anche dai famigliari conviventi.

La riunione dell’unità di crisi nazionale, che si tiene due volte a settimana, è stata rimandata da oggi a domani. Rimane tuttavia possibile un incontro straordinario se reso necessario dai cambiamenti nella situazione.

Da oggi tutti gli eventi di ogni genere, culturali, sportivi o sociali, sono vietati sul territorio della Slovacchia fino al 23 marzo. Ad esempio, la ČSOB Bratislava Marathon che si doveva correre il 4 e 5 aprile è stata rimandata al 5 e 6 settembre.

Sospensione anche per le funzioni religiose, come hanno annunciato oggi la Conferenza episcopale e la Chiesa evangelica, le due maggiori organizzazioni religiose in Slovacchia, rispettando il divieto governativo.

Sebbene il governo non lo abbia messo come obbligo, le regioni e i comuni hanno deciso di chiudere un gran numero di scuole per quattordici giorni, e decisioni simili sono state prese dalla maggioranza delle università. Nella regione di Bratislava sarebbe già chiuso il 90% delle scuole, ragion per cui il trasporto suburbano sarà rimodulato con minore frequenza delle corse nelle ore di punta, come succede durante le vacanze scolastiche.

Il governatore di Bratislava Juraj Droba che alcuni medici stanno chiudendo i loro ambulatori e si sono messi in malattia per paura del coronavirus. Droba li ha esortati a comportarsi in modo responsabile. Il governatore ha inoltre che la regione fornirà mascherine e disinfettanti per i medici in quanto stanno scarseggiando. Questa settimana ne saranno distribuire 500, e ne saranno acquistate 20.000, soprattutto per i medici di medicina generale e pediatri.

Intanto diverse agenzie di viaggio i tour in Italia fino al mese di aprile, mentre stanno ancora programmando di rimanere in altri paesi.

Ryanair ha annunciato la sospensione dei voli da e per e all’interno dell’Italia dalle 24:00 dell’11 marzo fino alle 24:00 dell’8 aprile per i collegamenti interni e dalle 24:00 di venerdì 13 marzo fino alle 24:00 di mercoledì 8 aprile per tutti i voli internazionali che fanno scalo in Italia.

L’Austria le frontiere con l’Italia. I cittadini che ri/entrano in Austria dovrebbero restare per due settimane in autoisolamento e i controlli di frontiera saranno intensificati. Dovrebbe rimanere possibile il transito del paese, senza soste in Austria. Ai valichi di frontiera saranno controllati e scansionati i passaporti per poter risalire a chi è entrato dall’Italia.

Dalle restrizioni di movimento, anche da e per l’Italia, rimangono esclusi al momento i trasporti di merci, i trasporti sanitari di persone e i piloti aerei.

Il ministero degli Esteri slovacco ha inviato un nuovo SMS ai cellulari con SIM slovacca che si trovano all’estero. Nel testo si informa che “Dopo il rientro da Italia, Cina, Corea del Sud e Iran c’è l’obbligo di una quarantena di 14 giorni. Telefonare al proprio medico curante».

L’Autorità di sanità pubblica oggi le disposizioni per la quarantena obbligatoria di 14 giorni. La persona cui è stato ordinato l’isolamento domiciliare o l’isolamento medico è obbligata a:

monitorare la propria salute (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, mancanza di respiro) e contattare telefonicamente il medico o l’ufficio sanitario pubblico locale per sottoposti alla raccolta di materiale biologico (il cosiddetto tampone); rimanere a casa o in strutture sanitarie (come deciso dal responsabile della sanità pubblica o ufficiale della sanità pubblica regionale); astenersi dai contatti sociali (ad esempio visite a eventi culturali, sociali, sportivi o di altro genere o dall’accoglienza di persone o attività sociali nel luogo del’isolamento); astenersi dal viaggiare; astenersi dal partecipare ad attività didattiche ad eccezione dello studio a distanza (e-learning); astenersi dal recarsi al lavoro, ma si può farlo in remoto dal luogo dell’isolamento; astenersi da qualsiasi attività che richieda di lasciare il sito di isolamento o ricevere, persone nel sito di isolamento.

L’Autorità di sanità pubblica nazionale o l’autorità regionale competente ha il potere di comandare la quarantena a una persona fisica, che è tenuta a osservarla. In mancanza, sarà accusata del reato di minaccia alla salute pubblica e riceverà un’ammenda fino a 1.659 euro.

(La Redazione)

Foto Vlada SR