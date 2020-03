Produzione industriale +0,5% in gennaio in Slovacchia, +4,6% il settore edile

La produzione industriale in Slovacchia è cresciuta a gennaio dello 0,5% su base annua. I dati pubblicati oggi dall’Ufficio di Statistica slovacco indicano che ciò è dovuto in particolar modo agli aumenti delle forniture di elettricità, gas, vapore e aria condizionata (del 5,6%) e delle attività di miniere e cave (16,8%). La produzione manifatturiera è al contrario diminuita dello 0,6%. Tra i settori che mostrano i segni più positivi sono anche la produzione di dispositivi elettrici (20,6%), di veicoli di trasporto (9,4%) e di prodotti chimici (1,8%). In flessione la produzione di computer, prodotti elettronici e ottici (del 27,8%), di metalli e strutture metalliche (8,8%), di macchine e attrezzature non classificate altrove (6%), di altre produzioni, riparazioni e installazione di macchinari e attrezzature (11,4%) e di prodotti farmaceutici di base (35,6%).

Tenendo conto degli effetti stagionali, a gennaio la produzione industriale complessiva è aumentata del 4,6% rispetto al mese di dicembre 2019.

In crescita a gennaio la produzione industriale del settore delle costruzioni, del 6,9% su base annua per un totale di 310,7 milioni, dopo tre mesi di declino. Fatti gli aggiustamenti stagionali, la produzione dell’edilizia è aumentata del 4,9% su base mensile.

(Red)

Foto CC0