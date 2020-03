Le conseguenze del coronavirus sull’industria in Slovacchia

I principali datori di lavoro del paese, in particolare le grandi case automobilistiche, sono in grado di continuare la produzione anche con una riduzione della forza lavoro di circa il 10%. Lo ha annunciato ieri in una conferenza stampa il primo ministro uscente Peter Pellegrini dopo avere incontrato i rappresentanti del settore industriale manifatturiero per discutere dell’attuale situazione economica anche in relazione all’epidemia di COVID-19.

All’incontro hanno partecipato il ministro degli Interni Denisa Saková, che presiede l’unità di crisi creata per far fronte all’emergenza del coronavirus, il ministro dell’Economia Peter Žiga, i rappresentanti delle case automobilistiche che operano in Slovacchia e i rappresentanti della Camera di commercio slovacca (SOPK), del Klub 500 che raggruppa le imprese con più di cinquecento lavoratori, l’Aassociazione dell’Industria automobilistica (ZAP), l’Unione delle associazioni industrial (APZ) e la società petrolifera Slovnaft.

Pellegrini ha affermato che i maggiori datori di lavoro nell’industria hanno piani specifici e dettagliati per prevenire il contagio nelle loro fabbriche, ma ha anche sottolineato che se la percentuale di lavoratori assenti a causa di malattie o motivi familiari aumenta e supera il 10%, le aziende dovrebbero ridurre o sospendere temporaneamente la loro produzione.

Uno dei problemi che le industrie dovranno affrontare nei prossimi giorni è l’impatto che la chiusura delle scuole avrà sulla produzione. Molti lavoratori saranno infatti, costretti a rimanere a casa per prendersi cura dei propri figli piccoli. Pertanto, i datori di lavoro chiedono alle autorità di adottare tutte le misure necessarie per ridurre l’impatto negativo sulla produzione industriale delle misure adottate per contenere la diffusione di COVID-19.

Secondo Pavel Prepiak, vice presidente di ZAP, le case automobilistiche slovacche non possono ancora quantificare la percentuale di lavoratori che potrebbero essere assenti dal lavoro nei prossimi giorni. La chiusura di altre istituzioni educative potrebbe causare una serie di interruzioni nei processi produttivi delle aziende, con gravi ripercussioni economiche.

Foto FB/pellegrini.peter