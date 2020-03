Ryanair cancella i voli da e per l’Italia. L’Austria chiude i confini

Oggi (martedì 10 marzo) Ryanair ha annunciato la sospensione dell’intero programma di voli da / per e all’interno dell’Italia, a seguito della decisione del governo italiano di bloccare l’intero paese per contenere la diffusione del virus Covid-19. Le restrizioni saranno valide dalle 24:00 dell’11 marzo fino alle 24:00 dell’8 aprile per i collegamenti interni e dalle 24:00 di venerdì 13 marzo fino alle 24:00 di mercoledì 8 aprile per tutti i voli internazionali che sgli scali in Italia.

Intanto le frontiere con l’Italia. Come ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz oggi, «Gli austriaci che si trovano in Italia vengono riportati in Austria, ma devono restare per due settimane in autoisolamento». Si presuppone che lo stesso sia valido per i cittadini italiani che si rechino sul territorio austriaco. I controlli di frontiera saranno intensificati, ha detto il ministro dell’Interno Nehammer, ma «il transito per il paese sarà consentito solo senza soste in Austria». Al confine saranno controllati e scansionati i passaporti per poter risalire a chi è entrato dall’Italia. Sarà necessario esibire un certificato medico se si vorrà passare la frontiera.

