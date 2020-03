Come funziona la quarantena in Slovacchia per chi arriva o torna dall’Italia

Il ministero della Salute ha diffuso le informazioni su come dovrebbe conformarsi l’isolamento volontario domestico cui devono sottoporsi tutti coloro che sono entrati in Slovacchia provenendo da Cina, Italia, Corea del Sud o Iran. Le prescrizioni, annunciate ieri dal primo ministro Pellegrini, sono in vigore da oggi 10 marzo.

La quarantena obbligatoria dura 14 giorni. In questo periodo di tempo ci si deve astenere dai contatti sociali, come parlare con i vicini, incontrare parenti e amici, recarsi a eventi sociali, culturali, sportivi. Si deve restare a casa, il che esclude l’andare al lavoro, al bar, al cinema o nei negozi. Devono astenersi dal farlo, e dunque condividere la quarantena, anche gli altri membri della famiglia con cui convive chi è ritornato dai paesi in oggetto. Per chi non osserva le norme ci sono multe di 1.650 euro.

I cittadini che arrivano in Slovacchia dai paesi indicati – lo ripetiamo: Cina, Italia, Corea del Sud e Iran – sono tenuti a contattare il proprio medico tramite e-mail o telefono e informarlo del loro soggiorno all’estero. Il medico rilascerà loro un certificato che conferma l’incapacità lavorativa temporanea e la invierà anche all’ente di previdenza sociale (Sociálna poisťovna) in modo da segnalare alle autorità le limitazioni alla circolazione di queste persone.

Durante il tempo dell’isolamento è raccomandato di monitorare la propria salute. In caso di insorgenza improvvisa di febbre, tosse o dispnea (difficoltà respiratoria) contattare telefonicamente il medico o l’autorità sanitaria pubblica regionale per ricevere assistenza domiciliare.

Intanto in tutti gli aeroporti internazionali della Slovacchia (Bratislava, Košice e Poprad) viene eseguito un controllo sanitario su tutti i viaggiatori, indipendentemente dall’origine del volo: verrà loro rilevata la temperatura corporea e verranno raccolti i dati per poterli contattare in seguito.

I voli da e per l’Italia sono cancellati. Il ministero degli Esteri ha sconsigliato i cittadini slovacchia di viaggiare in Italia. Se lo facessero a proprio rischio devono tuttavia osservare con la propria famiglia il periodo di quarantena al loro ritorno.

Non si applica la quarantena domestica obbligatoria agli autotrasportatori che provengono o trasportano, caricano e scaricano merci in Italia, agli autisti ed equipaggi di mezzi sanitari che trasportano pazienti dal territorio italiano, ai piloti di aerei che non lasciano l’aeromobile, ad eccezione della preparazione pre-volo e inter-volo, in transito o di ritorno.

Nel frattempo, il sito web del ministero della Salute slovacco è offline da stamattina dopo che un numero enorme di persone ha cercato di accedervi per cercare informazioni, spesso cliccando sui link presenti sui social network. Rimane tuttavia disponibile per gli aggiornamenti giornalieri il sito dell’Autorità di sanità pubblica ÚVZ .

E proprio per la quarantena obbligatoria di 14 giorni. La persona cui è stato ordinato l’isolamento domiciliare o l’isolamento medico è obbligata a:

monitorare la propria salute (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, mancanza di respiro) e contattare telefonicamente il medico o l’ufficio sanitario pubblico locale per sottoposti alla raccolta di materiale biologico (il cosiddetto tampone); rimanere a casa o in strutture sanitarie (come deciso dal responsabile della sanità pubblica o ufficiale della sanità pubblica regionale); astenersi dai contatti sociali (ad esempio visite a eventi culturali, sociali, sportivi o di altro genere o dall’accoglienza di persone o attività sociali nel luogo del’isolamento); astenersi dal viaggiare; astenersi dal partecipare ad attività didattiche ad eccezione dello studio a distanza (e-learning); astenersi dal recarsi al lavoro, ma si può farlo in remoto dal luogo dell’isolamento; astenersi da qualsiasi attività che richieda di lasciare il sito di isolamento o ricevere, persone nel sito di isolamento.

L’Autorità di sanità pubblica nazionale o l’autorità regionale competente ha il potere di comandare la quarantena a una persona fisica, che è tenuta a osservarla. In mancanza, sarà accusata del reato di minaccia alla salute pubblica e riceverà un’ammenda fino a 1.659 euro.

ULTIM’ORA – Ryanair cancella tutti i voli nazionali e da e per l’Italia. E l’Austria chiude confini

Oggi (martedì 10 marzo) Ryanair ha annunciato la sospensione dell’intero programma di voli da / per e all’interno dell’Italia, a seguito della decisione del governo italiano di bloccare l’intero paese per contenere la diffusione del virus Covid-19. Le restrizioni saranno valide dalle 24:00 dell’11 marzo fino alle 24:00 dell’8 aprile per i collegamenti interni e dalle 24:00 di venerdì 13 marzo fino alle 24:00 di mercoledì 8 aprile per tutti i voli internazionali che sgli scali in Italia.

Intanto le frontiere con l’Italia. Come ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz oggi, «Gli austriaci che si trovano in Italia vengono riportati in Austria, ma devono restare per due settimane in autoisolamento». Si presuppone che lo stesso sia valido per i cittadini italiani che si rechino sul territorio austriaco. I controlli di frontiera saranno intensificati, ha detto il ministro dell’Interno Nehammer, ma «il transito per il paese sarà consentito solo senza soste in Austria». Al confine saranno controllati e scansionati i passaporti per poter risalire a chi è entrato dall’Italia. Sarà necessario esibire un certificato medico se si vorrà passare la frontiera.

