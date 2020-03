Il COVID-19 in Slovacchia. Cinque i casi, scuole chiuse nella regione di Bratislava

Dopo la conferma di di coronavirus in Slovacchia, uno nella capitale e l’altro a Senec, due donne di 47 e 58 anni, l’autorità regionale di Bratislava ha deciso di chiudere tutte le scuole secondarie da lunedì 9 a venerdì 13 marzo. Al tempo stesso il comune di Bratislava ha decretato la chiusura anche delle scuole materne, primarie e scuole professionali da domani 10 marzo fino alla fine della settimana. Questo secondo annuncio è arrivato dopo che il sindaco del distretto di Bratislava-Ružinov, Martin Chren, ha riferito che una delle persone infette è un’insegnante dell’asilo in via Palkovičova, contagiata presumibilmente dai suoi parenti slovacchi che vivono a Kittsee, poco oltre il confine austriaco, e che sono attualmente in isolamento. Seguendo le istruzioni dell’autorità sanitaria pubblica regionale, questa struttura rimarrà chiusa fino al 22 marzo. Una delle nuove persone infette è stata ricoverata in ospedale nel dipartimento di Infettivologia dell’ospedale universitario di Bratislava. L’altra, in condizioni di salute al momento non preoccupanti, è stata messa in quarantena a casa. La donna più giovane è di recente rientrata da un viaggio all’estero.

Naďalej platí, že na Slovensku je potvrdených 5️⃣ prípadov v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus).➡️ Žiadny… Uverejnil používateľ

Il numero di casi confermati di coronavirus in Slovacchia è , di cui tre ricoverati all’ospedale Kramáre di Bratislava, mentre altri 491 tamponi sono risultati negativi.

Nel frattempo, quattro persone di cittadinanza slovacca membri della stessa famiglia (due minori e due adulti), sono state messe in isolamento nella loro casa di campagna a Kittsee, in Austria, vicino al confine con la Slovacchia. La madre avrebbe partecipato di recente a un convegno negli Stati Uniti, dove avrebbe incontrato chi l’ha contagiata. I due figli frequentano la Cambridge International School di Bratislava, che per precauzione interromperà le attività educative fino al 22 marzo.

Intanto per le due donne slovacche che erano state ricoverate in ospedale a Bali i risultati dei test per il Covid-19 sono negativi. Le due turiste sono state rilasciate ieri, domenica 8 marzo. E anche il cittadino slovacco a bordo della nave da crociera Diamond Princess in Giappone è in salute e lascierà la quarantena il 12 marzo dopo ulteriori esami di laboratorio.

Máte obavy, že môžete mať ochorenie COVID – 19 (koronavírus)?😟 🤧Stále prebieha chrípková sezóna, a tak môžete mať úplne iné respiračné ochorenie ako práve spomínaný koronavírus. 👇 Uverejnil používateľ

Il ministero degli Affari esteri raccomanda ai cittadini di non recarsi in Italia. E ha alzato l’attenzione all livello di avvertimento tre, il massimo, quanto meno per quanto riguarda i viaggi nelle dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato nella notte di venerdì, ovvero in Lombardia e altre 14 provincie del Nord Italia. Il mnistero sottolinea inoltre che anche a San Marino e nel Vaticano sono stati riportati casi di infezione.

Sempre il ministero degli Affari esteri slovacco che i mezzi di trasporto merci possono entrare e uscire dal territorio dell’Italia attenzionato (Lombardia e 14 province), ma la circolazione è limitata all’attività di fornitura o ricezione della merce. I conducenti non devono uscire dal veicolo e devono essere dotati di dispositivi medici di protezione (mascherine, guanti). Se lo scarico o il carico delle merci richiede di lasciare il veicolo, è necessario rispettare una distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro. La documentazione di trasporto deve essere gestita elettronicamente.

Il ministero dell’Istruzione ha informato della cancellazione di tutti i viaggi, escursioni e soggiorni di studio degli alunni all’estero e delle visite alle strutture di rieducazione fino a nuovo avviso.

La compagnia aerea low cost Wizz Air ha cancellato tutti i voli verso le città italiane di Milano, Treviso e Bergamo. Questo vale anche per le sue linee regolari da Budapest e Debrecen a Milano-Malpensa.

L’Associazione Tennis Slovacca (STZ) tutti i tornei in Slovacchia in tutte le categorie di età e classi dal 10 marzo fino alla fine del mese. E sono annullati gli allenamenti al Centro nazionale del tennis (NTC) fino al 16 marzo.

I rappresentanti dei club di hockey su ghiaccio hanno concordato che rispettano le linee guida e i regolamenti delle autorità competenti in materia di misure preventive, ma le attività del settore continuano fino a domenica 15 marzo, quando si conclueranno gli ultimi turni della stagione della Tipsport League.

L’unità di crisi diretta dal primo ministro Pellegrini ha deciso venerdì 6 marzo le seguenti disposizioni:

Tutti i voli dagli aeroporti internazionali slovacchi da e verso l’Italia sono stati banditi da lunedì 9 marzo.

Le gite scolastiche e le escursioni all’estero sono vietate.

I viaggiatori negli aeroporti dovrebbero essere pronti a farsi misurare la temperatura.

Le visite ai pazienti in tutti gli ospedali della Slovacchia, così come le visite alle strutture di assistenza sociale, sono vietate.

Ai valichi di frontiera con l’Austria – Berg, Kittsee e Jarovce – viene condotta una campagna informativa. Dalle 16:00 di venerdì 6 marzo sono stati rafforzati i controlli sugli automezzi in ingresso nel paese. Paramedici sono sul posto per controllare le persone che hanno i sintomi del coronavirus.

Il Centro nazionale di informazione sanitaria raccomanda alle persone in Slovacchia di utilizzare il servizio di ricetta elettronica e limitare così le visite fisiche dal medico. Basta telefonare al proprio medico di base e chiedere una ricetta, che possono quindi ritirare in qualsiasi farmacia.

Il governo ha raccomandato alla Conferenza episcopale di considerare una limitazione dei servizi religiosi cui partecipano un numero maggiore di persone.

Queste prese in Slovacchia dalle autorità locali:

Regione di Bratislava

Le due più grandi università in Slovacchia, l’Università Comenius e l’Università tecnologica slovacca (STU), entrambe di Bratislava, sospenderanno le lezioni per due settimane da oggi (quindi fino al 21 marzo) e inviteranno gli studenti di altre località del paese a tornare alle loro case per prevenire il contagio all’interno delle residenze studentesche. Anche altre università hanno preso lo stesso provvedimento: a Bratislava l’Università di Economia e l’Università slovacca di medicina (fino al 21 marzo), e l’Accademia delle arti dello spettacolo (VSMU, fino al 14 marzo). La facoltà di medicina Jessenius di Martin, parte dell’Università Comenius, ha sospeso le lezioni fino al 21 marzo, e pure l’Università paneuropea di Bratislava ha annunciato la cancellazione delle lezioni fino al 16 marzo.

La Regione di Bratislava segue le istruzioni dell’Autorità di sanità pubblica e non raccomanda visite a pazienti ospedalizzati o clienti presso strutture di assistenza sociale.

Il comune di Bratislava-Staré Mesto ha chiuso la scuola elementare in via Hlboká poiché alcuni bambini sono stati in diretto contatto con persone infette dal coronavirus.

La città di Bratislava ha chiuso la galleria civica della città, i musei comunali e la biblioteca comunale.

Regione di Trnava

La Regione autonoma di Trnava ha chiuso le scuole secondarie di sua competenza dal 10 al 13 marzo e annullato tutti gli spettacoli presso il Teatro Ján Palárik di Trnava e ha pianificato eventi di massa in altre strutture culturali fino alla fine di questa settimana. Intanto tutti gli autobus e i locali scuolastici verranno disinfettati.

La città di Trnava chiuderà strutture scolastiche – asilo nido, scuole materne e scuole primarie – fino al 13 marzo. L’Università di Trnava sospende le lezioni fino al 24 marzo.

Regione di Košice

La Regione autonoma di Košice ha vietato le visite agli ospedali e alle strutture di assistenza sociale. Ha anche cancellato gli eventi culturali pianificati organizzati dalla regione. Inoltre, a tutti i dipendenti che lavorano nella regione che sono stati di recente in Italia o in Cina è stato ordinato di restare a casa due settimane in ferie forzate. La regione regola anche le visite al suo ufficio, a partire dal 9 marzo, e ha abolito i viaggi d’affari all’estero. Gli autobus gestiti dai partner contrattuali della Regione autonoma di Košice, Arriva Michalovce e Eurobus, saranno disinfettati.

La città di Košice ha cancellato tutti gli eventi con alta concentrazione di persone a partire dal 9 marzo.

Chiuse il 9 e 10 marzo tutte le scuole secondarie amministrate dalla regione. Chiusa l’Università tecnica di Košice dal 9 al 20 marzo.

Regione di Nitra

Cancellate le lezioni fino al 22 marzo in entrambi gli atenei di Nitra, l’Università di Costantino il Filosofo e l’Università slovacca dell’agricoltura.

–

Il ministero della Salute slovacco consiglia chi ha trascorso gli ultimi giorni al nord d’Italia di rivolgersi in caso di necessità agli specialisti che rispondono agli appositi numeri di telefono allestiti per affrontare questa situazione. Le linee telefoniche presso gli Uffici regionali della Salute pubblica sono a disposizione nonstop:

Numero verde del Centro nazionale delle informazioni sanitarie: 0800 221 234

Ufficio della Salute pubblica della Repubblica slovacca: 0917 222 682

Ufficio regionale della Salute pubblica di Banská Bystrica 0918 659 580

Ufficio regionale della Salute pubblica di Bratislava 0917 426 075

Ufficio regionale della Salute pubblica di Nitra 0948 495 915

Ufficio regionale della Salute pubblica di Trnava 0905 903 053

Ufficio regionale della Salute pubblica di Trenčín 0911 763 203

Ufficio regionale della Salute pubblica di Košice 0918 389 841

Ufficio regionale della Salute pubblica di Prešov 0911 908 823

Ufficio regionale della Salute pubblica di Žilina 0905 342 812

Disponibile inoltre l’indirizzo e-mail novykoronavirus@uvzsr.sk.

La Camera dei farmacisti intanto invita i cittadini malati a considerare attentamente di recarsi di persona presso una farmacia pubblica, e chiede loro di inviare al loro posto parenti o conoscenti, se possibile. La Camera raccomanda anche a chi è sano e vorrebbe acquistare integratori alimentari, cosmetici sanitari e altri prodotti di rimandare la loro visita a una farmacia almeno per un mese.

