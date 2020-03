Perché le donne continuano a guadagnare meno degli uomini

Secondo uno studio dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) condotto su circa 70 nazioni – che copre quindi l’80 per cento della popolazione mondiale di lavoratori e lavoratrici dipendenti – le donne in media guadagnano il . Questo dato, da solo, non fornisce però una fotografia esauriente della questione, che nasconde fattori meno evidenti e quindi più difficili da calcolare.

Il gender pay gap, nella sua definizione più semplice, è la differenza tra il salario medio di tutti gli uomini e quello di tutte le donne che svolgono un lavoro retribuito. Di solito si riferisce solo ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti e si distingue dal concetto , che sostiene la parità retributiva tra i due sessi per mansioni lavorative uguali o equiparabili.

Nonostante questa apparente semplicità, calcolare il gender pay gap è molto complesso perché spesso i paesi usano indicatori diversi (per esempio, alcuni stati misurano gli stipendi su base oraria, altri su base settimanale o mensile). Inoltre parte del suo ammontare non può essere quantificato con i tradizionali criteri usati nel mercato del lavoro per determinare la retribuzione salariale.

Quando per misurare il divario si considera solo il salario medio dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, il gender pay gap viene definito unadjusted. Se invece si tengono in conto altri fattori che contribuiscono al divario – come per esempio l’accesso all’istruzione, il tipo di occupazione svolta, il numero di ore lavorative – viene detto adjusted.

Secondo una ricerca del 2018, il divario retributivo di genere (unadjusted) medio nei paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) . Come anticipato, anche se è chiara l’esigenza di calcolare le differenze di opportunità e condizioni tra i generi, questi fattori si inseriscono con difficoltà nella misurazione statistica.