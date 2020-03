Salgono a tre i casi di coronavirus in Slovacchia, due in ospedale

Sarebbe stato identificato il “paziente zero” di coronavirus in Slovacchia. Dopo la scoperta di un primo caso di infezione, un uomo di 52 anni di Malacky ricoverato a Bratislava, sono risultati positivi al COVID-19. E quest’ultimo, che era stato a Venezia tra il 14 e il 15 febbraio, è ritenuto essere il paziente zero dalle autorità sanitarie slovacche. Lo ha dichiarato il primo ministro Pellegrini oggi, ribadendo che l’avere accertato il primo paziente contagiato «semplifica l’implementazione di misure anti-epidemiologiche».

Padre e figlio sono ricoverati, mentre la madre rimane in isolamento a casa. Salgono così a tre i casi di positività a coronavirus COVID-19 in Slovacchia. I testi sulle che sono state controllate per sospetto contagio – di cui 31 rintracciate tra i contatti avuti dalla famiglia contagiata di Malacky – hanno invece risultati negativi.

Secondo TV Markiza, non si dovrebbe essere così sicuri nel dire che si conosce il paziente zero. In realtà l’infezione potrebbe essere arrivata in Slovacchia per altre vie, sentito dall’emittente.

A seguito di questi rilievi, le strutture scolastiche e i doposcuola di Malacky rimarranno chiusi al momento per una settimana. Il sindaco ha decretato la chiusura delle scuole di sua competenza, vale a dire gli asili, le scuole primarie, le strutture per il tempo libero e le scuole professionali. Mentre per le scuole secondarie il sindaco chiederà di fare lo stesso a chi le gestisce, quindi la Regione di Bratislava e l’Arcidiocesi di Bratislava. Passata la settimana si deciderà come procedere oltre.

E di persone di una struttura di servizi sociali dove lavorava la donna contagiata sono stati messi in isolamento domestico. Vengono inoltre interrotte le attività dei centri diurni per anziani e annullati gli eventi – sportivi, sociali, culturali – che prevedono l’assembramento di numeri elevati di persone.

Intanto una famiglia slovacca di quattro persone è stata nella vicina Kittsee, villaggio austriaco al confine con la Slovacchia. La madre sarebbe stata contagiata a un convegno internazionale negli Stati Uniti. E altri due slovacchi sono in isolamento nell’isola di Bali, in Indonesia

Le misure prese

Venerdì sono state annuciate diverse misure per il contenimento dell’infezione, come abbiamo riportato ieri qui. In particolare, verranno banditi i voli dall’Italia da lunedì 9 marzo. Le gite scolastiche e le escursioni all’estero saranno vietate. Ai viaggiatori negli aeroporti potrebbe essere misurata la temperatura corporea. Sono vietate da subito le visite ai pazienti in tutti gli ospedali della Slovacchia e alle strutture di assistenza sociale e per anziani. Ai valichi di frontiera con l’Austria – Berg, Kittsee e Jarovce – è partita una campagna informativa sul coronavirus, e dalle 16:00 di venerdì 6 marzo vengono effettuati ulteriori controlli per gli automezzi che provengono da Austria e Italia.

Il ministero della Sanità sta inviando due messaggi di testo a tutti i numeri di cellulare degli operatori telefonici slovacchi, raccomandando alle persone di non andare dal medico se non necessario e di utilizzare invece il servizio di prescrizione elettronica. Se sospetti di essere affetto da infezione da coronavirus, non andare dal medico curante ma chiamare il numero +421 800 221 234.

Anche il ministero degli Esteri invia SMS ai cellulari con SIM slovacca all’estero, avvertendo di tenere sotto controllo le proprie condizioni di salute dopo il rientro in Slovacchia, e in questo caso di contattare solo telefonicamente il proprio medico e che al confine potrebbero incontrare code per l’adempimento di eventuali accertamenti sulla salute.

Nel frattempo nella regione di Trnava è in corso una epidemia di influenza, con un tasso di nel giro di una settimana. I medici della regione hanno riportato questa settimana 7.945 casi di malattie respiratorie acute, di cui 1.401 erano casi di influenza stagionale. A causa dell’elevato numero di bambini malati in regione sono state chiuse su tutto il territorio 10 scuole materne e cinque scuole elementari. La concentrazione più alta è nel distretto di Senica, e riguarda in particolare i bambini sotto i cinque anni.

