Da lunedì 9 marzo stop a tutti i voli dall’Italia alla Slovacchia

Il primo ministro Pellegrini in una conferenza stampa che tutti i voli da e per l’Italia per tutti gli aeroporti slovacchi saranno cancellati a partire da lunedì 9 marzo. Contemporaneamente, il primo ministro ha esortato gli slovacchi a considerare attentamente qualunque viaggio all’estero. A suo parere non è consigliabile recarsi a sciare in Italia e in Austria.

La decisione è stata presa dopo la conferma del primo caso di infezione da coronavirus in Slovacchia, annunciata questa mattina. Una cosa simile ha fatto il governo ceco, cancellando tutti i collegamenti sulla capitale Praga da e per Venezia, Milano e Bologna. per cercare di limitare la diffusione del virus, che in Repubblica Ceca conta al momento dodici casi. Nessuna misura invece, all’aeroporto di Vienna, e per il momento arrivi e partenze con l’Italia non hanno restrizioni. In Austria si contano una quarantina di positivi. Diversi casi hanno colpito proprio la regione della Bassa Austria, che confina con la regione slovacca di Bratislava. Nelle prossime ore il governo slovacco potrebbe decidere di chiudere i collegamenti aerei anche con il Regno Unito. I voli per Londra e altre località britanniche sono i più frequentati dalla Slovacchia.

Tuttavia per il momento la Slovacchia non ha decretato la quarantena obbligatoria per tutti coloro che sono tornati dall’Italia, ha affermato Pellegrini. Un provvedimento preso invece in Repubblica Ceca oggi pomeriggio.

SLOVENSKO MÁ PRVÝ POTVRDENÝ PRÍPAD KORONAVÍRUSUPozrite si aktuálne informácie, o ktorých som informoval na tlačovej konferencii. Uverejnil používateľ Piatok 6. marca 2020

Già nei giorni scorsi l’aeroporto di Bratislava ha visto ridurre notevolmente il traffico di passeggeri da e per le destinazioni italiane, in particolare i collegamenti con lo scalo di Milano-Bergamo, dove la situazione è più seria. La compagnia irlandese Ryanair di una limitazione dei voli sull’Italia dopo il 17 marzo e fino all’8 di aprile, in particolare nelle zone più a rischio coronavirus. Una decisione che tocca anche, per quanto riguarda i collegamenti con la Slovacchia, non solo gli aeroporti del nord, Bergamo e Bologna, ma anche Roma e Alghero. Tutti i viaggiatori che avevano acquistato un biglietto, dice la compagnia, sarebbero stati informati e possono chiedere un rimborso o cambiare la data del loro viaggio.

Al momento gli unici paesi dell’Unione europea dove ancora non sono registrati casi di coronavirus sono Bulgaria, Cipro e Malta.

KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU – ÚSTREDNÝ KRÍZOVÝ ŠTÁB PRIJAL NIEKOĽKO ROZHODNUTÍ Dnes ráno bol na Slovensku identifikovaný… Uverejnil používateľ

Il paziente forse era malato prima che il figlio tornasse dall’Italia

Sul caso di coronavirus confermato stamane, Pellegrini è ritornato nel pomeriggio dopo una riunione dell’unità di crisi. Il paziente 52enne, residente in un villaggio a tre chilometri dalla cittadina di Malacky, nella regione di Bratislava e ora ricoverato in isolamento all’ospedale Kramáre della capitale, «ha avuto sintomi prima che suo figlio tornasse dall’Italia». Ora i sanitari devono capire se i suoi sintomi precedenti all’incontro col figlio, che è stato a Venezia giorni fa, fossero dovuti a una normale influenza o se invece l’uomo potrebbe essere stato infettato da qualcun altro. Il figlio del malato è asintomatico. Anche lui e la madre sono ora in ospedale, e si attendono i risultati dei test di laboratorio per verificarne il contagio. Al momento dunque il cosiddetto “paziente zero” non è ancora stato identificato.

Al momento in Slovacchia i test per COVID-19 sono possibili solo a Bratislava, con risultati disponibili entro sei ore. Prossimamente dovrebbe essere possibile ampliare la cosa a Banská Bystrica e a Košice.

Contattare il medico solo per telefono

Pellegrini ha invitato gli slovacchi a non andare dal medico se non necessario. Le autorità raccomandano di contattare il medico di base per telefono e chiedere la ricetta elettronica, che possono ritirare presso le farmacie. E di contattare il numero telefonico nazionale 0917 222 682 o l’e-mail novykoronavirus@uvzsr.sk messi a disposizione per tutti coloro che vogliono maggiori informazioni sul COVID-19.

Nel frattempo si stanno in diversi settori per prevenire l’infezione.

Stop alle visite parenti in ospedali e carceri

Secondo l’Autorità di sanità pubblica della Slovacchia la situazione è sotto controllo, e non sta «accadendo nulla di tragico». Oltre a vietare tutti i voli da e per l’Italia, sono state proibile le visite agli ospedali, alle case di riposo, ai centri sociali e alle carceri con effetto immediato. Ai cittadini slovacchi viene consigliato di sottoporsi a quarantena volontaria in caso di contatto con persone provenienti da zone colpite, non partecipare ad eventi pubblici o frequentare centri commerciali o luoghi di culto. Pellegrini ha invitato comunqe i cittadini mantenere il sangue freddo. «Non c’è ragione di farsi prendere dal panico. Tuttavia, in questa situazione è meglio rimanere a casa per la propria salute».

Lavoro in remoto

Intanto le grandi aziende in Slovacchia già dalla scorsa settimana hanno iniziato a prendere misure di prevenzione e ad impartire istruzioni ai propri dipendenti. Oltre al lavaggio frequente e accurato delle mani, a evitare di dare la mano a chicchessia e tenere distanze minime nei contatti sociali e lavorativi, e all’annullamento dei viaggi di lavoro all’estero, ai lavoratori rientrati in particolare da un viaggio in Italia è stato chiesto di mettersi in quarantena volontaria. Se il virus si diffonde ulteriormente, molte aziende stanno cercando di organizzarsi per pemettere a un certo numero di propri dipendenti di lavorare da casa. Intanto sono state annullate tutte le riunioni aziendali in ambienti chiusi in cui i partecipanti si sarebbero trovati a pochi centimetri l’uno dall’altro, con il rischio di trasmettere una potenziale infezione.

Chiese e messe

La Conferenza dei vescovi della Slovacchia una guida con raccomandazioni per i fedeli. Se ancora non viene vietata la partecipazione alle messe, viene sconsigliato di recarsi in pellegrinaggio. Da evitare tuttavia le celebrazioni religiose troppo affollate. I sacerdoti sono stati invitati a una maggiore igiene, le chiese dovrebbero temporaneamente evitare di usare le acquasantiere e dai banchi devono essere tolti oggetti usati da più fedeli, come bibbie, libri di preghiera, libri dei canti o rosari. I cestini per raccogliere le offerte non dovranno passare di mano in mano come accade in diverse chiese. Al posto della stretta di mano per il segno della pace basterà chinare la testa. Suggerito di posizionare un vetro per coprire le griglie nei confessionali. I fedeli vengono invitati a pregare per i malati e gli operatori sanitari, e a evitare il panico mostrando responsabilità.

Scuole

Due scuole di Bratislava sono state chiuse a causa del sospetto di infezione, in attesa dei risultati dei test. Una scuola professionale secondaria a Bratislava è stata chiusa a causa di sospetti di coronavirus fino al 15 marzo. Uno degli alunni potrebbe entrare in contatto con la persona infetta.Altre scuole hanno rafforzato la disinfezione e stanno insegnando ai bambini una maggiore igiene. In alcuni asili si sta misurando la febbre prima di lasciare entrare i bambini.

(La Slovacchia)