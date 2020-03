C’è un primo caso di coronavirus confermato in Slovacchia

Questa mattina la Slovacchia si è svegliata con il suo primo caso di contagio da coronavirus COVID-19. Lo il primo ministro Peter Pellegrini, che ha l’interim del ministero della Salute, spiegando che i test inviati al Centro di riferimento nazionale per l’influenza hanno confermato la positività al virus di una persona di 52 anni che secondo le autorità potrebbe essere stato contagiato dal figlio, ritornato di recente da Venezia. Il figlio tuttavia non presenta alcun sintomo dell’infezione. Le condizioni del paziente, ricoverato in isolamento presso l’ospedale Kramáre di Bratislava, sono comunque buone e sembra avere una forma lieve di contagio. Oggi il dipartimento di malattie infettive dell’ospedale di Kramáre è stato chiuso alle visite dall’esterno fino a data da destinarsi. Gli specialisti dell’Autorità di sanità pubblica (ÚVZ) stanno ora indagando sulla storia epidemiologica del paziente, cercando di rintracciare le persone con cui l’uomo, residente nella regione di Bratislava, è entrato in contatto e forniscono altre misure preventive necessarie. È prevedibile, ha detto il premier, che si possa verificare un’ulteriore insorgenza della malattia nell’ambiente circostante la persona il cui contagio è confermato.

Pellegrini ha invitato la popolazione a mantenere la calma e a non abbandonarsi a manifestazioni di panico come il “saccheggio” dei negozi. Le persone devono osservare appropriate abitudini igieniche, come da giorni viene ripetuto, tenersi a distanza dagli altri e astenersi dal partecipare a eventi cui prendono parte un gran numero di persone.

Il campione clinico del paziente contagiato sarà inviato all’Istituto di Virologia dell’Università della Charité di Berlino per la validazione dell’esame di laboratorio fatto in Slovacchia. Fino a ieri erano stati effettuati 306 test, tutti negativi.

Nel frattempo Pellegrini ha annunciato che due cittadini di nazionalità slovacca sono stati ricoverati a Bali per il sospetto contagio da coronavirus COVID-19. Il primo ministro ha affermato che «Anche se ci sono raccomandazioni su quali paesi non viaggiare, [io] consiglio di non viaggiare in nessun paese. E nemmeno in aereo. All’aeroporto internazionale puoi incontrare persone che migrano in tutto il mondo, possono farti sedere su un aereo che è arrivato due ore fa da Italia “, avverte il Primo Ministro.

Dopo questo primo caso di infezione, tutti gli utenti di telefono cellulare dovrebbe ricevere, tra oggi e domani, un messaggio SMS con informazioni relativamente alla situazione sanitaria nel paese.

Il premier ha informato della preparazione di una quarantena preventiva per le persone che rientrano dalle aree colpite dal virus. Dovrebbe trattarsi di una assenza lavorativa giustificata che viene decisa da un medico a distanza se una persona ritorna dall’area interessata e presenta sintomi di contagio.

Ieri il ministro dell’Interno Denisa Saková aveva che tra oggi e domenica 8 marzo la polizia fermerà ai valichi di frontiera gli automezzi che giungono in Slovacchia dall’Austria e dall’Italia per informare i conducenti su cosa fare se iniziano a presentare sintomi simili a quelli dell’infezione da coronavirus COVID-19. Oggi sia Saková che Pellegrini hanno sottolineato che non intendono proporsi di identificare le persone potenzialmente infette, ma informare nel fine settimana i turisti slovacchi di ritorno dall’Italia. Il ministero informa che vengono effettuati dal 28 febbraio controlli su ogni passeggero negli aeroporti internazionali slovacchi. E che controlli casuali vengono svolti sui viaggiatori ai valichi di frontiera. Gli automobilisti sono obbligati ad attraversare la sezione di frontiera a velocità ridotta, e vengono loro distribuiti opuscoli informativi.

In caso di epidemia

Era chiaro che, una volta già presente in tutti i paesi limitrofi, era solo una questione di tempo prima che il contagio apparisse anche in Slovacchia. Gli ospedali dovrebbero essere in grado di mettere a disposizione fino a 7.700 posti letto per l’eventuale gestione di una epidemia, mentre il ministero della Difesa ha dato la propria disponibilità a fornire, in caso di insufficienza delle strutture sanitarie nel paese, in ambiente isolato principalmente nell’area di addestramento militare di Lešť, nella Slovacchia centrale. I pazienti verrebbero principalmente curati da operatori sanitari militari, ma se necessario possono essere impiegati medici civili. Il piano di emergenza dell’esercito entrerà in atto se si raggiungerà la percentuale del 70% di pazienti infettati da coronavirus nei reparti di malattie infettive degli ospedali civili. Il piano, approntato dopo la riunione del Consiglio di sicurezza nazionale del 27 febbraio, prevede anche in caso di necessità l’eventuale costruzione nelle aree militari di Lešť e di Malacky, nella regione di Bratislava, di ospedali militari da campo. Le due aree interessate saranno anche servite per ogni evenienza dalle vicine basi aeree di Sliač e Kuchyňa.

Materiali protettivi per tutti i medici disponibili a breve

Ieri Peter Pellegrini ha informato che si aspetta che mascherine e abbigliamento protettivo per i medici siano disponibili entro il fine settimana. Il governo, ha detto, aveva chiesto all’ente pubblico Riserve materiali di Stato di avvalersi di una disposizione speciale della legge sugli appalti pubblici per procurarsi velocemente materiale protettivo per affrontare la situazione. Ha aggiunto di avere un accordo con il primo ministro ungherese Viktor Orbán secondo cui Budapest dovrebbe fornire mascherine alla Slovacchia in caso di emergenza. In precedenza, il capo della Camera dei medici generici (SLK) aveva lamentato che non ci sono né mascherine né tute o altri dispositivi di protezione per 25.000 medici, che sono potenzialmente in prima linea per contrarre il contagio dai propri pazienti. A parte il personale sanitario, le persone che nei giorni scorsi hanno voluto procurarsi mascherine o disinfettanti hanno avuto grosse difficoltà. Mascherine ad alta protezione tipo FFP2 o FFP3 a prezzi da capogiro.

(La Redazione)

Illustrazione: Buongiorno Slovacchia