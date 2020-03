OCSE: coronavirus minaccia globale. Possibile una frenata dell’economia mondiale

Il coronavirus Covid-19 rappresenta la più grande minaccia per l’economia globale dopo la crisi finanziaria, secondo l’ dell’Ocse. «Il Covid-19 – si legge nel rapporto pubblicato il 2 marzo – si diffonde dalla Cina ad altre regioni, causando sofferenza umana e perturbazioni economiche. Ciò solleva preoccupazioni per la salute e può comportare maggiori restrizioni alla circolazione di persone, beni e servizi, un deterioramento della fiducia delle imprese e dei consumatori e un rallentamento della produzione».

L’Interim Economic Outlook presenta sia uno scenario favorevole, in cui la portata dell’epidemia è limitata globalmente, sia uno scenario di “effetto domino” caratterizzato da un contagio più generale. In entrambi i casi, l’Ocse invita i governi ad agire immediatamente per limitare la diffusione del coronavirus, proteggere le persone e le imprese dai suoi effetti e sostenere la domanda in ogni economia. Anche nello scenario favorevole in cui i fenomeni epidemici rimarrebbero limitati al di fuori della Cina – sottolinea l’Ocse – un marcato rallentamento della crescita globale dovrebbe verificarsi nella prima metà del 2020, visti gli effetti negativi subiti dalle catene di approvvigionamento e dalle materie prime, il declino del turismo e il deterioramento della fiducia.

La crescita economica globale per l’intero anno dovrebbe scendere al 2,4%, rispetto al 2,9% nel 2019. Dovrebbe quindi riprendersi per raggiungere un tasso modesto del 3,3% nel 2021. La Cina ha visto le sue prospettive di crescita significativamente riviste al ribasso e ridotte al di sotto del 5% quest’anno, dopo aver registrato un tasso di crescita del 6,1% nel 2019. Tuttavia, un contagio più generale in tutta la regione Asia-Pacifico e le economie avanzate – come quello visto in Cina – potrebbero far scendere il tasso di crescita globale all’1,5% quest’anno, che sarebbe dimezzato rispetto alle precedenti previsioni dell’Ocse per il 2020, fatte lo scorso novembre. Misure per contenere l’epidemia e una perdita di fiducia sarebbero dannose per la produzione e la spesa e indurrebbe alcuni paesi a recedere, in particolare il Giappone e la zona euro.

Per quanto riguarda l’Italia, dopo lo 0,2% del 2019 la crescita dovrebbe attestarsi allo 0% quest’anno (-0,4% rispetto alle previsioni di novembre) e allo 0,5% nel 2021 (invariata rispetto alle previsioni di novembre). L’eurozona invece dopo l’1,2% del 2019 vedrà una crescita dello 0,8% quest’anno (-0,3% rispetto alle previsioni di novembre) e dell’1,2% (invariata rispetto a novembre). Il capo economista dell’Ocse Laurence Boone ha dichiarato: «È probabile che il virus infligga un altro colpo all’economia mondiale, che è già stata indebolita dalle tensioni commerciale e politiche. Le autorità pubbliche devono agire immediatamente per arginare l’epidemia, sostenere il sistema sanitario, proteggere le popolazioni, sostenere la domanda e offrire una linea di vita finanziaria alle famiglie e alle imprese più colpite».

(NoveColonneATG)

Illustr. CC0