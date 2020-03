Stipendio medio, crescita del 6,9% a 1.177 euro nel quarto trimestre 2019

Con un l’Ufficio di Statistica ha notificato che gli stipendi mensili nominali medi in Slovacchia hanno raggiunto l’importo di 1.177 euro lordi nel quarto trimestre del 2019, in aumento su base annua del 6,9%. La crescita reale degli stipendi, tenendo conto del tasso di inflazione, risulta del 3,9%, mentre il salario medio a valori destagionalizzati è aumentato dell’1,3% su base trimestrale.

La media statistica per l’intero anno 2019 risulta in un salario mensile nominale di 1.092 euro a livello nazionale, vale a dire il 7,8% in più sull’anno precedente e 1,6 punti percentuali superiore all’anno precedente. Il salario reale è cresciuto del 5% su base annua.

Per l’intero 2019 le medie nominali più alte sono state registrate nelle imprese dell’ICT (2.041 euro lordi mensili); nelle attività finanziarie e assicurative (1.903 euro) e nelle utility, ovvero nelle aziende fornitrici di elettricità, gas e vapore (1.880 euro). Ma nel frattempo in dieci settori i salari medi nel 2019 sono inferiori alla media nazionale, con gli importi più bassi nei servizi di alloggio e ristorazione (714 euro), nelle costruzioni (788) e in altre attività (798).

La regione di Bratislava è quella con i salari medi più alti, pari a 1.445 euro mensili lordi. All’altro lato dell’elenco la regione di Prešov, con 936 euro. La maggior crescita dei salari nominali si sono visti nelle regioni di Banská Bystrica (9,1%) e Nitra (8,5%).

(Red)

Foto cc by