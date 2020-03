La polizia ferma i veicoli alla frontiera per informare i conducenti sul COVID-19

Il ministro dell’Interno Denisa Saková (Smer-SD) oggi che tra venerdì 6 e domenica 8 marzo la polizia fermerà gli automezzi che giungono in Slovacchia dall’Austria e dall’Italia ai valichi di frontiera per informare i conducenti su cosa fare se iniziano a presentare sintomi simili a quelli dell’infezione da coronavirus COVID-19.

Il Consiglio di sicurezza slovacco ha deciso il 27 febbraio di effettuare controlli sui passeggeri in arrivo negli aeroporti internazionali della Slovacchia, in particolare nello scalo di Bratislava. Non avendo la Slovacchia collegamenti aerei diretti da e per la Cina, questa misura riguardava inizialmente i passeggeri provenienti dall’Italia, di qualunque nazionalità fossero. In realtà, in base a diverse testimonianze, i controlli sono stati piuttosto lievi e non continuativi. Ai valichi di frontiera gli automobilisti sono stati obbligati ad attraversare il confine a velocità ridotta e sono stati loro distribuiti opuscoli informativi.

Gli ospedali slovacchi sono pronti, dice un comunicato odierno del ministero degli Interni, a mettere a disposizione un totale di 7.700 posti letto per l’eventuale gestione di una epidemia, e il ministero della Difesa ha elaborato un progetto di collocamento per circa 2.500 pazienti in ambiente isolato nell’area di addestramento militare di Lešť, nella Slovacchia centrale

Ad oggi, giovedì 5 marzo, in Slovacchia sono di laboratorio su persone sospettate di infezione da coronavirus, e sinora sono tutti risultati negativi.

