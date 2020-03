SLK: 25.000 medici rimasti senza materiali protettivi contro il COVID-19

Il primo ministro Pellegrini ha invitato il presidente della Camera dei medici slovacca (SLK) Marián Kollár a un incontro entro domani. Kollár ha dichiarato ieri in una conferenza stampa che i medici generici non dispongono di dispositivi di protezione, come mascherine o disinfettanti nei propri ambulatori. Mentre il mondo sta impazzendo per una epidemia di coronavirus, 25.000 medici non hanno modo di proteggersi dall’infezione in quanto hanno problemi nel reperire materiale tecnico protettivo, ha detto Kollár, lamentando inoltre che «non sappiamo chi contattare». È risaputo che il medico generico «è il primo che può incontrare questa malattia nella pratica quotidiana», ha detto Kollár, chiedendo un incontro con il primo ministro Pellegrini che da dicembre ha assunto la guida ad interim del ministero della Salute.

Il ministero, dal canto suo, ha dichiarato che sta affrontando attivamente la situazione per quanto riguarda le maschere, e prenderà immediatamente le misure necessarie in collaborazione con altre istituzioni. Finora non è ancora stata ufficializzata la presenza di COVID-19 in Slovacchia. In base all’ultimo bollettino del ministero della Sanità disponibile, fino a ieri eano stati effettuati esami su materiale biologico di 247 persone, e tutti sono risultati negativi.

Questa mattina l’ospedale Roosevelt di Banská Bystrica ha ammesso cinque persone sospettate di avere contratto il coronavirus, ma si attendono i risultati dei campioni prelevati dai pazienti. Intanto è stata chiusa preventivamente per due giorni una scuola secondaria a Bratislava, dopo che uno dei suoi studenti è entrato in contatto con una persona infetta dal COVID-19 all’estero. Anche in questo caso si stanno attendendo i risultati del test coronavirus.

