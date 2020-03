Gli esperti prevedono un aumento degli investimenti nel mercato immobiliare slovacco

Nel 2020, per la prima volta nella storia del mercato immobiliare slovacco, gli investimenti potrebbero raggiungere il miliardo di euro, secondo della società di consulenza CBRE Group. Gli esperti prevedono che nei primi sei mesi di quest’anno verranno condotte una serie di transazioni per un valore complessivo di 80 milioni di euro, principalmente nel settore degli uffici della capitale, seguite dal settore immobiliare industriale e al dettaglio.

Il mercato immobiliare slovacco sembra molto interessante per gli investitori a causa dei prezzi più favorevoli che offre rispetto ad altri paesi vicini. Degna di nota è anche la crescente offerta di nuovi spazi per uffici di classe A a Bratislava.

Secondo lo studio CBRE, lo scorso anno il volume degli investimenti in Slovacchia ha raggiunto 641 milioni di euro, per un totale di 22 transazioni. Gli immobili industriali e gli uffici rimangono i settori che attraggono maggiormente gli investitori stranieri, che provengono principalmente dall’Asia (35%) e dall’America (17%), mentre gli investitori slovacchi rappresentano il 37%. La maggiore attività di investimento è stata registrata nella regione di Bratislava, seguita dalle regioni Nitra (19%), Trnava (17%) e Košice (9%). La maggior parte delle transazioni sono state effettuate nel settore uffici e industriale, per un valore complessivo di 266 e 253 milioni di euro, rispettivamente.

Le transazioni più importanti nel 2019 sono state tutte realizzate a Bratislava: la vendita della torre per uffici Twin City Tower alla società di servizi finanziari globale sudcoreana AIP Asset Management, per un valore di 120 milioni di euro; la vendita del parco logistico Vector Parks alla società di investimento privata statunitense TPG per circa 80 milioni di euro; e l’acquisizione dell’edificio per uffici Twin City C da parte della società di sviluppo immobiliare HB Reavis per un valore di 72,50 milioni di euro.

