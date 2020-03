Eurobarometro: la difesa dell’ambiente è importante per 9 cittadini UE su 10

Il 94% degli europei considera personalmente importante la difesa dell’ambiente: lo afferma un indagine Eurobarometro pubblicata oggi che rileva gli atteggiamenti e le opinioni dei cittadini europei sull’ambiente e sulla sua protezione. La maggior parte dei cittadini (53%) ritiene infatti che i cambiamenti climatici siano una delle questioni più importanti, seguita dall’inquinamento atmosferico e dall’incremento dei rifiuti (entrambe al 46%). Per quanto riguarda l’impatto delle problematiche ambientali sulla salute, il 78% dei cittadini sostiene che abbiano un effetto diretto su di essa, con l’88% preoccupato per la presenza nell’ambiente delle microplastiche.

Il sondaggio interroga anche sui cambiamenti, ad esempio nello stile di vita, da adottare per affrontare i problemi legati all’ambiente. Tra gli atteggiamento ritenuti più efficaci, il 33% dei cittadini europei sostiene che sia necessario “cambiare il modo in cui consumiamo”, mentre il 31% crede che si debba invece “cambiare il modo in cui produciamo e commerciamo”. Emerge anche una certa consapevolezza sui limiti dell’effettivo impegno nella protezione dell’ambiente: sono quasi in 7 su 10 infatti ad affermare che i cittadini stessi non stiano facendo abbastanza.

[..continua]

Foto CC0