Com’è la situazione del coronavirus negli Usa e nel resto del mondo

L’Italia è il terzo paese per contagiati, dopo Cina e Corea del Sud. Ma l’epidemia sta colpendo moltissimi paesi del mondo, dagli Usa all’Iran, passando per Giappone e Australia. Ecco cosa sta succedendo

Il 31 dicembre 2019 la Commissione sanitaria municipale di Wuhan in Cina ha segnalato all’Oms (Organizzazione mondiale di sanità) dei casi sospetti di polmonite, di origine ignota, nella città. Dieci giorni dopo, il 9 gennaio, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie in Cina (Cdc) riferiva ufficialmente l’identificazione di un nuovo virus (Sars-CoV-2) e che è la causa delle diffusesi nella provincia di Hubei (di cui fa parte Wuhan) nei giorni precedenti. In quasi due mesi, dalla provincia della Cina il virus si è diffuso in tutto il mondo con 79 paesi colpiti, 95.265 casi confermati e 3.279 morti.

La Cina è, ovviamente, il paese con (l’ultimo dato parla di più di 80mila persone), seguito dalla Corea del Sud (5.766, – ma non si esclude che ve ne siano anche nel Nord, come riferisce il : i dati nordcoreani però non sono disponibili per via della politica di chiusura del regime), dall’Italia (3.089) e dall’Iran (2.092). Si tratta, quindi di un epidemia globale, e come ormai noto il nostro paese è tra quelli più colpiti, tanto da obbligare il nostro governo ad sempre più stringenti per evitare un’ulteriore diffusione ed evitare il collasso del sistema sanitario.

Negli Stati Uniti

Negli Usa i casi sono arrivati a essere 129 e il bilancio delle vittime è salito a 11. Per fronteggiare l’espansione del virus la Camera ha approvato un stanziamento di 8 miliardi e California, Florida e stato di Washington hanno dichiarato lo stato di emergenza. La compagnia aerea United Airlines, intanto, ha deciso di ridurre i voli interni del 10% e quelli globali del 20% ad aprile e maggio. Tra questi sono compresi i collegamenti con Shanghai, Pechino, Chengdu e Hong Kong. Inoltre, tutti i passeggeri in partenza dall’Italia dovranno sottoporsi ai test sul coronavirus.

Il vicepresidente Mike Pence, responsabile del coordinamento delle attività per il coronavirus, ha dichiarato che per il momento non sono previste restrizioni alle attività quotidiane, ma che comunque ulteriori provvedimenti verranno presi in base all’evoluzione del contagio. Ha assicurato che ogni statunitense può fare il test se i medici lo ritengono necessario. Non sono state date informazioni su chi, però, pagherà i kit.

In Europa

Non siamo gli unici in Europa alle prese con il coronavirus: uno dei paesi con più contagi, stando ai dati forniti dalle autorità sanitarie, è la Germania: ce ne sono 262 e sono state messe in quarantena più di un migliaio di persone. Nelle ultime ore, sul è stata pubblicata una lettera di un gruppo di medici tedeschi in cui si comunica che il primo caso di coronavirus nel Vecchio continente potrebbe essere stato un uomo tedesco di 33 anni: a metà gennaio aveva, infatti, partecipato a un meeting di lavoro con un collega di Shanghai e subito dopo aveva mostrato i sintomi della malattia, ma ai primi miglioramenti era subito tornato a lavoro.

In Francia, il numero delle persone positive al test è arrivato a 285. Di fatti il ministro delle salute, Oliver Veran, ha parlato di “un aumento significativo” negli ultimi giorni. Intanto sono stati individuati 3 focolai: nel Morbihan, in Bretagna, nel dipartimento dell’Oise (Nord di Parigi) e in Alta Savoia.

Seguono la Spagna (200) e la Gran Bretagna (90).

In Medio Oriente

L’Iran conta più di 2mila casi e secondo il ministro della Salute, Kianoush Jahanpour, il numero dei morti è di oltre 60 persone, circa il 5,5 % delle persone contagiate. Una percentuale molto alta, considerando che, negli alti paesi il tasso si aggira intorno al 2 o al 3%. Tuttavia, non ci sono cifre certe, perché non vengono comunicate in maniera tempestiva. È possibile, quindi, che i reali casi di contagio siano anche di più.

Kuwait (56), Iraq (34) Emirati arabi uniti (27) sono gli altri paesi che hanno persone positive al coronavirus, ma per il momento i numeri continuano a essere molto bassi.

Nel resto dell’Asia

Cina e Corea del Sud hanno più contagi, non solo in Asia, ma anche nel mondo. Ma al di là di questi due paesi, a tenere alto il livello d’allerta c’è anche il Giappone, in cui ci si contano 320 persone positive al coronavirus. Il governo di Shinzo Abe sta adottando tutte le misure necessarie per contenere il contagio, come la chiusura delle scuole fino a metà marzo e la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori provenienti da Cina e Corea del Sud. La grande incognita rimane che si dovrebbero svolgere dal 24 luglio al 9 agosto. Ad oggi, si susseguono voci di un possibile rinvio, ma nulla è stato confermato da fonti ufficiali.

Gli altri paesi

Negli altri paesi del mondo, i casi sono abbastanza contenuti e non siamo ancora ai livelli di allerta che ci sono negli stati di cui abbiamo parlato finora. In India, ad esempio, ci sono 28 contagi, 16 dei quali sono italiani. Si tratta di turisti lodigiani in vacanza in Rajastan che sono già stati messi in quarantena. A seguito di questi casi, il governo ha dichiarato di essere “pronto ad affrontare una situazione di qualunque tipo”. Da segnalare anche il caso dell’Australia: il numero di contagiati è ancora basso (43), ma sono state già adottate restrizioni per chi viaggia e arriva da Cina, Corea del Sud e Italia.

(Albachiara Re, cc by nc nd)

Foto cc by