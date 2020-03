Un report inedito dell’Onu: come la Corea del Nord affama il suo popolo

Un rapporto confidenziale ottenuto da Wired svela lo stato d’indigenza dei nordcoreani, mentre nel paese il regime continua a importare beni di lusso, tra cui gioielli e superalcolici.

Mentre proseguono le importazioni illegali di alcolici, gioielli, automobili e altri beni di lusso, in Corea del Nord si aggravano le condizioni di vita della popolazione civile, sempre più isolata sia dalle sanzioni internazionali che dallo stesso regime di Pyongyang. Ad ammettere l’effetto indesiderato delle misure internazionali è un report, finora inedito, stilato dalla Commissione Unsc 1718, incaricata dalle Nazioni Unite di monitorare il contenimento delle attività missilistiche e nucleari da parte del regime. Come riconosciuto nel documento, che Wired ha ottenuto in anteprima da , “la situazione umanitaria è tetra e non dà segni di miglioramento”.

La Repubblica popolare democratica di Corea è sottoposta alle sanzioni della comunità internazionale dal 2006, da quando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ne ha approvato l’attivazione con lo scopo di impedire lo sviluppo di sistemi d’arma non convenzionali e la proliferazione nucleare. Tuttavia, quelle che sono rimaste in vigore per un decennio sono le cosiddette smart sanctions, calibrate per colpire esclusivamente la sfera economica di enti e privati coinvolti nello sviluppo dei sistemi oggetto del divieto. Dal 2016 invece, a fronte dello scarso risultato ottenuto con le prime, il Consiglio di sicurezza ha adottato misure più stringenti, che hanno colpito per la prima volta anche il commercio di materie prime e di prodotti civili, oltre ad aver imposto il rimpatrio di tutti i cittadini nordcoreani con un impiego all’estero.

L’ombra del coronavirus

Industria tessile, agricoltura, commercio: tutto si ferma in Corea del Nord, un paese che paga in questi termini il costo della sperimentazione in ambito bellico, considerata necessaria per mantenere l’indipendenza del paese dalle potenze straniere. O almeno, è questa la ragione pubblica che ne ha dato il regime negli anni. Così si esprimono anche le agenzie ufficiali, che nel 2018 battevano una nota nella quale si richiamava l’esperienza della Libia di Gheddafi, “caduta quando ha rinunciato volontariamente a ogni ambizione nucleare”.

Ma a rimetterci finora è soprattutto la popolazione civile, sulla quale ricadono le più pesanti ripercussioni delle sanzioni. In particolare quelle del 2016 e del 2017, che “potrebbero esacerbare la già difficile situazione nella Repubblica popolare per quanti sono impiegati nei settori direttamente o indirettamente colpiti, così come per la disponibilità dei beni necessari alla popolazione civile”, avvisano gli esperti nel report.

A fare la conta, pur con le difficoltà tecniche che pone l’analisi di un paese impenetrabile come la Corea del Nord, ci ha pensato l’Ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite, che nella sua ultima relazione annuale ha sollevato l’allarme sulla mancanza di “cibo e medicinali salvavita”, accompagnata dalla costante contrazione del mercato del lavoro. Secondo il quadro fornito dall’organizzazione, oltre (più del 40% della popolazione) necessitano urgentemente di programmi di assistenza, con particolare attenzione a donne e bambini.

A questo si aggiunge il timore per la diffusione del , che proprio in Asia ha avuto il suo impatto più devastante, e che ora minaccia i confini di una delle nazioni più blindate al mondo. Lo ha ricordato lunedì scorso anche l’ambasciatore cinese alle Nazioni Unite Zhang Jun, quando ha chiesto flessibilità nei confronti di Pyongyang proprio in virtù del pesante regime di sanzioni: “È per questo [per le conseguenze umanitarie, ndr] che dovremmo fare ciò che possiamo per alleggerirne l’impatto”.

Nessun caso di Covid-19 è stato finora dalle autorità nordcoreane o da organismi internazionali, anche se il governo ha autorizzato un singolo volo della compagnia di bandiera, Air Koryo, a lasciare il paese in quarantena. A bordo, riportano russe e coreane, viaggerà solo un centinaio di diplomatici e funzionari delle ambasciate asiatiche ed europee. Destinazione, Vladivostok.

