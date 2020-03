Coronavirus: in Slovacchia ancora non c’è, ma il turismo già ne risente

Nel suo il ministero della Salute slovacco ha confermato che sta monitorando la situazione con l’aiuto dell’autorità sanitaria pubblica (ÚVZ) e si prepara operativamente oltre alla prevenzione anche alle soluzioni necessarie in caso di avvenuto contagio. Tutti i 247 test effettuati sinora su persone sospettate di infezione sono risultati negativi. Gli ospedali sono in stretto contatto con l’ÚVZ e i medici dei reparti ambulatoriali sono informati di quanto è necessario fare. Nelle strutture sanitarie sono stati distribuiti volantini con informazioni specifiche per gli operatori della sanità. Il ministero informa che sta «affrontando attivamente la situazione e, in caso di richiesta di dispositivi di protezione, prendiamo immediatamente le misure necessarie anche in collaborazione con altre istituzioni».

Il dipartimento della Salute specifica che al momento «L’attuale situazione in Slovacchia non prevede, da parte dell’autorità di sanità pubblica, un divieto generale all’organizzazione di eventi di massa. Se la situazione cambiasse, siamo pronti a rispondere in modo operativo. In ogni caso, incoraggiamo le persone a non partecipare a eventi di massa».

L’amministrazione delle Riserve materiali di Stato, l’ente che si occupa del reperimento di prodotti e materiali in situazioni di crisi «sta affrontando attivamente questo problema e, di conseguenza, i fondi necessari saranno distribuiti nei luoghi necessari», spiega il ministero della Salute. Presumibilmente si deve occupare adesso in particolare, in vista di una potenziale crisi anche in Slovacchia, del reperimento dei necessari dispositivi di prevenzione, come le mascherine e le tute per gli operatori sanitari, o dei prodotti per la disinfezione dei locali che possono essere stati frequentati da persone infette.

I numeri da chiamare

Si ricorda che in Slovacchia sono attivi un numero telefonico nazionale gestito dall’autorità di sanità pubblica centrale – 0917 222 682 – per informazioni sul coronavirus COVID-19, che è possibile chiedere anche via email all’indirizzo novykoronavirus@uvzsr.sk. Linee telefoniche speciali sono state istituite anche presso ogni sede regionale dell’autorità sanitaria, e sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7:

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Nel frattempo si dà la necessaria enfasi alle informazioni su come prevenire l’infezione, con le modalità previste anche in altri paesi, che vanno dal alla limitazione dei contatti sociali, in special modo in ambienti affollati.

Consigli per i viaggiatori

Il ministero tra le altre cose indica i suggerimenti per i viaggiatori:

• controlla la tua salute nei 14 giorni successivi al ritorno da una zona interessata dal contagio. In particolare i sintomi sono tosse, mal di gola, respiro corto, febbre.

• In caso di sintomi clinici entro 14 giorni dal rientro, contattare telefonicamente il medico curante e informarlo del viaggio.

Se è necessario fornire cure mediche urgenti a una persona con sintomi clinici, è necessario contattare il centro operativo del servizio medico di emergenza (il medico di medicina generale e i paramedici procedono in questa situazione ponendo l’accento sul rispetto delle necessarie misure preventive come indicato nelle norme specifiche emesse per il COVID-19).

Misure di crisi

Secondo adottate dall’Unità di crisi slovacca, il ministero degli Affari esteri slovacco avverte tutti i cittadini che pianificano di recarsi all’estero per motivi privati o di lavoro di valutare la decisione di viaggiare in paesi nei quali è stata confermata la presenza del virus. E ai cittadini slovacchi che ritornano dall’estero verranno inviati degli SMS di emergenza sui loro numeri di cellulare. Gli avvisi del ministero per i viaggiatori sono pubblicati del suo sito web.

Il turismo già soffre

Secondo il presidente dell’Unione del Turismo della Repubblica Slovacca (ZCR) Marek Harbuľák si sono già visti organizzati, come di conferenze o congressi. E quindi è chiaro che ci sono segnali significativi che anche il turismo slovacco, sebbene il virus non sia stato ancora diagnosticato in Slovacchia, stia già subendo impatti negativi. E poi ci sono i clienti corporate che hanno limitato i loro viaggi di lavoro, e le grandi aziende consigliano ai propri dipendenti di non viaggiare o organizzare riunioni. Per ora tuttavia è prematuro dire come la situazione attuale a livello internazione si rifletterà nel fatturato del settore in Slovacchia. La situazione è peggiorata velocemente negli ultimi due o tre giorni a livello globale, e questo tipo di cancellazioni iniziano a manifestarsi anche nel nostro paese, ha detto Harbuľák, convinto che non dovrebbe essere a rischio la stagione estiva. Il turismo dall’Italia, ha poi affermato, non è tra i più rilevanti in termini di numeri per la Slovacchia, e una riduzione dei viaggi degli italiani nel paese non avrà un impatto significativo (lo avrebbe invece in Repubblica Ceca, ha notato). Inoltre, gli italiani non sono generalmente interessati al turismo invernale in Slovacchia, dove la stagione è ancora in corso.

Voli dall’Italia alla Slovacchia

Ryanair di una limitazione dei voli sull’Italia, in particolare nelle zone più a rischio coronavirus. Per quanto riguarda i collegamenti con la Slovacchia, dagli aeroporti di Bergamo e Bologna dopo il 17 marzo e fino alla fine del mese non si arriverà direttamente a Bratislava. Tutti i clienti interessati, dice la compagnia aerea irlandese, sono stati informati via e-mail con l’opzione di richiedere un rimborso o di riprenotare il loro viaggio.

Il ministero degli Affari esteri ed Europei ha annunciato oggi di aver sospeso la ricezione delle domande nell’ambasciata slovacca a Pechino, nel consolato a Shanghai e nelle ambasciate a Seul e Teheran. Continua comunque ad essere fornita l’assistenza consolare urgente per i cittadini slovacchi in caso di bisogno.

(La Redazione)

Foto CC0