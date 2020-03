La tragedia dei profughi e le debolezze dell’Europa

Quanto sta accadendo alle frontiere terrestri e marittime dell’Europa interroga tutti noi cittadini europei per almeno due motivi.

Perseguendo il proprio disegno di egemonia geopolitica nel Medio oriente, il “neo-sultano” Erdogan, impegnato nella duplice contesa (Siria e Libia) con il quasi-nemico russo, utilizza cinicamente ancora una volta i profughi siriani come strumento di ricatto all’Europa.

Un’involontaria massa di manovra a ribadire che Ankara detiene saldamente il controllo dei flussi migratori, anche grazie al capestro del 2016 siglato con la UE in base al quale la Turchia ha accolto sinora quasi quattro milioni di profughi in cambio di circa sei miliardi di euro all’anno, ed intende servirsene per ottenere dagli europei il sostegno alla sua guerra in Siria contro i curdi (e indirettamente contro la Russia) oltre che, probabilmente, un rialzo della posta che gli europei potrebbero eventualmente concedergli.

A ciò si aggiunge la strategia della “terra bruciata” – anche conosciuta come “ “- che la Russia sta attuando in Siria in appoggio alle truppe di Assad. Strategia che contribuisce consciamente a creare l’esodo di massa di profughi di guerra: nel contesto della partita per il ruolo di potenza egemone nel vicino oriente Putin ottiene così, en passant, anche il di acuire le tensioni tra alleati NATO e di rinvigorire (per via dell’indotta crisi migratoria) i movimenti di estrema destra da lui spalleggiati in Europa.

La Grecia, sentendosi abbandonata dall’Europa e in preda a una parossistica isteria alimentata anche dal suo stesso governo, militarizza i confini terrestri (come del resto ), respingendo i profughi come fossero orde d’un esercito invasore.

Nelle isole greche, intanto, il caos provoca la e gli stessi residenti (certamente esasperati e talvolta manipolati) i gommoni dei disperati ed arrivano ad aggredire giornalisti e volontari delle ONG.

Innanzitutto dunque la tragedia dei profughi siriani ci interroga sulla nostra stessa umanità e sui valori delle nostre società per come siamo usi declinarli nel discorso pubblico (e raccontarli a noi stessi): umanità e valori delegati ai nostri rispettivi rappresentanti politici e da questi massicciamente sottoposti ad un progressivo processo di erosione ed imbarbarimento.

L’egoismo individuale è carezzato dalla narrazione politica reazionaria che necessita del nemico esterno in funzione del proprio disegno politico neo-nazionalista e tendenzialmente autoritario (Orban potrebbe essere indicato come l’archetipo di questo tipo di politico, ma gli esempi non mancano in quasi tutti i paesi europei). Il tutto in spregio dei valori fondanti dell’Unione europea e della retorica sulla superiorità delle nostre istituzioni politico-sociali rispetto alle culture e alla storia di altre società e di altri stati.

Inoltre questi eventi ci interrogano amaramente sull’efficacia operativa, se non sull’utilità stessa, e persino sulla capacità di tenuta di un’Unione irrilevante sul piano diplomatico e militare, apparentemente bloccata in ogni possibile evoluzione dalla prevalenza nazionalistica dei veti reciproci, impaurita e pavida nella sua opinione pubblica.

Di Paolo Pellegrini



