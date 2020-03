Lavoro: i settori che più mancano di manodopera sono turismo, ristorazione e IT

condotta dal sito web Profesia specializzato nelle offerte di lavoro dice che la carenza di manodopera più pronunciata in Slovacchia si riscontra nei settori turismo, ristoranti e bar, nell’IT e nel comparto delle imprese ad alta tecnologia. Proprio oggi e domani (4 e 5 marzo) sono in corso a Bratislava presso il centro fieristico Incheba i , un evento di incontro tra datori di lavoro e persone in cerca di un lavoro. Lo scorso anno nella capitale hanno partecipato 498 datori di lavoro e 17mila visitatori. L’ingresso è gratuito.

Quasi metà (49%) della forza lavoro nella ristorazione e nel turismo è giovane, con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni. E il 78% di loro perde interesse in questi impieghi intorno all’età di 34 anni. I datori di lavoro di questi settori devono dunque spesso affrontare la sfida di trovare nuovi dipendenti. La ragione, spiega la direttrice di Profesia, Ivana Molnarova, è che gli stipendi in questo comparto sono al minimo, e non di rado in nero. Un lavoro che può andare bene per chi è giovane, ma quando «si mette su famiglia e si deve accendere un prestito o un mutuo per la casa ci si rende conto che non si può vivere a salario minimo». Il problema è il sistema in Slovacchia, perché non è così insolito vedere ad esempio camerieri più anziani in altri paesi, dice Molnarova, il che significa che hanno condizioni di maggior stabilità e remunerazioni migliori.

Molto attive nella ricerca di nuovi dipendenti da assumere sono le aziende del settore dell’information technology (IT). Un campo di sicura attrazione per i giovani, anche perché le generazioni più adulte non hanno sufficiente familiarità con le ultime tecnologie. Ma non sempre le imprese del settore, anche se i salari sono molto alti rispetto alla media, riescono a trovare in Slovacchia il personale che cercano e la domanda per professionisti dell’IT è molto alta.

I datori di lavoro del comparto delle tecnologie e sviluppo hanno un problema opposto, secondo Profesia. Infatti, qui si impiegano soprattutto persone più mature. Oltre la metà dei candidati che risponde alle offerte (52%) ha più di 35 anni e le aziende sono attive nella ricerca di chi sostituirà i propri dipendenti quando andranno in pensione tra qualche anno.

