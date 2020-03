Italiani all’estero, forse entro il 2020 le carte d’identità elettroniche in tutta l’UE

«Si ritiene che entro la fine del 2020 l’intero circuito di emissione CIE in Europa possa essere attivo e funzionante». Questo quanto dichiarato dal vice ministro degli Esteri Marina Sereni che in Commissione Esteri ha risposto ad una interrogazione di Simone Billi, deputato della Lega eletto in Europa. «La sperimentazione della CIE nei Consolati di Nizza, Vienna e Atene ha dato buoni risultati: 832 richieste e 565 emissioni, con alcune criticità all’attenzione dei tecnici», riporta Billi.

(aise)