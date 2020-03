Matovič incaricato di formare un governo. Per lui la grana di scegliere tra Kollár e Kiska

Questa mattina la presidente Zuzana Čaputová ha incaricato il leader del partito OĽaNO Igor Matovič di formare un nuovo governo. La cosa era nota già da ieri, quando la presidente ha incontrato i presidenti dei quattro partiti che più probabilmente possono essere in grado di trovare un accordo per costruire una maggioranza solida e un esecutivo che possa entrare in carica a breve.

Matovič ha già incontrato tutti i potenziali partner della nascente coalizione: Boris Kollár (Sme Rodina), Richard Sulík (Libertà e Solidarietà / SaS) e Andrej Kiska (Za ľudí). L’unico che non ha confermato subito l’interesse a unirsi alla coalizione è Kiska, che si è trincerato dietro alla decisione della direzione del suo partito per negoziare la partecipazione di Za ľudí al governo. Decisione che dovrebbe arrivare domani. Sempre Kiska è stato l’unico a citare condizioni per entrare nella maggioranza in via di formazione, e in particolare ha detto che preferirebbe che il partito di Kollár non ne facesse parte.

Nel cercare di mettere ordine alle cose, Matovič ha detto alla stampa che il partito Sme Rodina ha ricevuto più voti e più seggi di Za ľudí, e nell’ottica di una maggioranza da formare «la matematica non ci lascia molto spazio», ha detto, «Se vogliamo un governo funzionante, saremmo in grado di lavorare piuttosto senza Za ľudí che senza Sme Rodina».

Oggi Matovič ha in programma di incontrare i capi di Sme Rodina e SaS, mentre incontrerà Kiska domani, dopo la riunione della direzione del partito Za ľudí. Nessuna poltrona di ministro sarebbe stata già prenotata, ma nel frattempo il primo ministro in pectore ha concesso al partito di Kollár la poltrona della presidenza del Parlamento, in quanto secondo partito della coalizione.

Matovič ha anche annunciato l’intenzione di istituire un’unità anticorruzione per sovrintendere alla spesa pubblica e un fondo per il giornalismo investigativo che funga da “arbitro indipendente”. «Farò tutto il possibile per formare un governo che sarà definito il migliore in assoluto nei libri di storia», ha detto oggi uscendo dal Palazzo presidenziale dopo avere ricevuto l’incarico di formare un governo. Il suo governo, ha affermato, dovrebbe ispirare speranza tra i cittadini e la sensazione che la Slovacchia appartenga a tutti.

C’è da registrare un alla Corte costituzione da parte della coalizione formata da Progresívne Slovensko e SPOLU-občianska demokracia, che potrebbero chiedere un riconteggio. La lista comune dei due partiti liberal-progressisti non ha raggiunto il quorum minimo del 7% per una manciata di voti. Appena 926 i voti mancanti per arrivare a quella percentuale, che avrebbe permesso loro di entrare in Parlamento. Al momento PS-Spolu non ha preparato un ricorso, ma ha invitato tutti coloro che potrebbero essere a conoscenza di eventuali discrepanze a segnalarle su . La cosa era nata spontaneamente da persone che avevano votato per la coalizione ma nel loro comune non risultava nemmeno un voto per PS-Spolu, e aperto martedì ha ricevuto numerose segnalazioni. I due partiti verificheranno se ci saranno le condizioni sostanziali per denunciare la questione alla Corte costituzionale. Se dovessero ricorrere e il riconteggio dei voti desse loro ragione, Matovič ha detto che «avranno la porta aperta» per unirsi alla coalizione.

Anche Štefan Harabin, leader del partito Vlasť (Patria) che ha ricevuto il 2,93%, ha annunciato che sta sta valutando la possibilità di fare ricorso per avere un nuovo conteggio dei suoi voti. Harabin ha detto che diversi suoi elettori gli hanno inviato fotografie che mostrano sigilli rotti sulle scatole contenenti schede elettorali inutilizzate. E poi il partito manca di voti preferenziali e ci sarebbero state carenze anche riguardo ai voti dall’estero. A suo dire, «Il numero di voti per Vlasť è stato deliberatamente ridotto, mentre le schede elettorali con il partito numero 17 sono state spesso distrutte fisicamente».

Secondo Čaputová la Slovacchia ha bisogno che nasca presto un governo forte e legittimo. Il partito di Matovič, vincitore delle elezioni parlamentari, e i tre leader dei partiti politici che ha incontrato ieri hanno tutti «dichiarato una chiara volontà di partecipare ai negoziati per formare un nuovo governo che possa avere il sostegno della maggioranza in Parlamento», ha detto. «Sono convinta che tutti i leader di questi partiti siano consapevoli del peso delle loro responsabilità, perché la Slovacchia ha bisogno di un governo forte, legittimo e nuovo in breve tempo».

(La Redazione)



Foto prezident.sk