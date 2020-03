Dopo le elezioni sono molte le teste di leader politici che cadranno

Prime conseguenze del terremoto elettorale di sabato 29 febbraio. Miroslav Beblavý, leader del partito Spolu−občianska demokracia, ha annunciato di aver chiuso con la politica dopo la delusione del risultato finale della coalizione elettorale insieme a Progresívne Slovensko, che ha mancato di un pelo la precentuale minima del 7% (per le coalizioni) per ottenere seggi. PS-Spolu si è fermata a 200.780 voti, e ha mancato l’obiettivo di nemmeno mille voti. In precedenza, sia Beblavý che il collega Michal Truban di PS avevano annunciato che si presenteranno dimissionari dalla poltrona di leader al prossimo congresso della coalizione. Al contrario di Truban, Beblavý è stato parlamentare dal 2010, nelle scorse tre legislature, con tre partiti diversi: SDKÚ-DS, #Sieť e negli ultimi due anni da parlamentare indipendente ha creato Spolu−OD.

Anche altri leader politici hanno fatto o stanno per fare un passo indietro in seguito al voto. Il presidente dei cristiano-democratici (KDH) Alojz Hlina, dopo il 4,65% delle elezioni che lo hanno escluso per la terza volta dal Parlamento, si è dimesso dalla carica che ha ceduto temporaneamente a Pavol Zajac. Andrej Danko, presidente del Parlamento nell’ultima legislatura e partner della maggioranza di governo, ha annunciato le dimissioni al prossimo congresso dell’intera dirigenza del Partito nazionale slovacco (SNS), che ha raccolto solo il 3,16% e nessun seggio. Béla Bugár, presidente di Most-Híd, anhc’esso ex membro del governo e ora fuori dal Parlamento, ha annunciato le dimissioni dopo il misero 2,05% di voti. Lo stesso ha fatto il presidente del partito etnico ungherese SMK, József Menyhárt, annunciando che anche i membri della direzione del partito si sono dimessi dalle loro cariche. La lista Solidarietà comunitaria ungherese (MKS) di cui faceva parte l’SMK ha raccolto solo il 3,9% dei voti senza alcuna possibilità di ritornare nella politica di Serie A.

Pure per i socialdemocratici dello Smer-SD, sebbene il secondo posto e una percentuale (18%) largamente prevista, Pellegrini, premier in carica per l’ordinaria amministrazione e leader elettorale del partito ha dichiarato che secondo lui l’intero gruppo dirigente dovrebbe offrire le proprie dimissioni al prossimo congresso del partito. Il presidente del partito Robert Fico ha voluto puntualizzare che lui non ha nemmeno fatto campagna elettorale, lasciando intendere che non avrebbe colpe per il risultato. Ha detto che vuole che Smer sia un vero partito di sinistra e che al congresso si parlerà del futuro del partito. Non ha detto se passerà il testimone a Peter Pellegrini.

(Red)

Foto /ProgresivneSlovensko