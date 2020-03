È donna un quinto del nuovo Parlamento. Il partito più rosa è Za Ľudí

È il partito OĽaNO ad avere portato nel nuovo Parlamento che giurerà entro questo mese il maggior numero di donne, quindici, pari al 28% del totale dei suoi parlamentari. Un primato conquistato grazie alla sorprendente vittoria alle elezioni con un quarto dei voti e alla conquista complessivamente di 53 seggi, oltre un terzo del Parlamento. In realtà, il partito più “rosa” dell’aula sarà Za Ľudí (Per il popolo), la formazione dell’ex presidente Kiska, che farà sedere nell’assemblea della camera unica quattro donne, il 33,3% dei 12 seggi ottenuti. Viene poi Sme Rodina (Siamo una famiglia) che avrà in Parlamento cinque donne (29%) e dodici uomini.

Nelle file del partito socialdemocratico Smer-SD sono molte poche le donne elette, solo tre su 38 seggi (l’8%(, la percentuale più bassa tra tutti i partiti parlamentari. Anche Libertà e Solidarietà (SaS) avrà tre donne, ma su un totale di 13 seggi conteranno per il 23% nel suo gruppo parlamentare. Secondo i risultati resi noti dall’Ufficio di Statistica, ĽSNS dovrebbe mandare in Parlamento due donne su 17 poltrone conquistate (12%).

Complessivamente saranno 32 le donne e 118 gli uomini a sedere in Parlamento per la prossima legislatura. Le donne occuperanno dunque il 21% dei 150 seggi.

Tuttavia, la composizione dei gruppi parlamentari potrebbe cambiare se alcuni deputati eletti rinunceranno alla carica. Ad esempio, un annuncio del genere lo ha fatto Juraj Droba di SaS, spiegando che cede il suo seggio (al primo dei non eletti del suo partito) per rimanere governatore della Regione di Bratislava. Nello stesso partito fa lo stesso anche Lucia Ďuriš Nicholsonová, seconda più votata di SaS dopo il leader Richard Sulík con 65.000 voti, che ha annunciato questa mattina di rinunciare al posto nel Parlamento nazionale per rimanere al Parlamento europeo dove è stata eletta nel maggio 2019.

(ReD)

Foto NRSR