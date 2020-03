Igor Matovič a Palazzo dalla presidente Čaputová, a lui forse l’incarico del governo

Oggi la presidente Zuzana Čaputová ha invitato al Palazzo presidenziale il leader del partito vincitore delle elezioni OĽaNO, Igor Matovič. Con Matovič il capo dello Stato della situazione politica che si è venuta a creare dopo il voto di sabato, e della formazione di una coalizione di maggioranza. Čaputová ha chiesto al capo di Gente comune e Personalità indipendenti di come aveva finora negoziato con gli altri partiti politici che hanno ottenuto seggi in Parlamento. Parte della discussione sarebbe stata anche una valutazione dei singoli ministeri, e il modo di comunicare lo stato delle cose con i media. Non hanno parlato, sembra, di proposte specifiche di nomi per il nuovo esecutivo, ma piuttosto dei prossimi passi che seguiranno questo primo incontro, secondo il dettato della Costituzione.

Čaputová si è congratulata con Igor Matovič per il lusinghiero risultato elettorale. «È stata affidata davvero una grande fiducia a questo movimento», come ad altri partiti, e «penso che sia anche una grande responsabilità. Sono lieta che da tutto ciò che ho appreso oggi dal signor Matovič è chiaro che egli è pienamente consapevole di questa responsabilità». La presidente ha poi informato di avere in programma già da domani di incontrare gli altri leader dei partiti che probabilmente saranno coinvolti nella formazione del nuovo governo. Sulla base di questi incontri, se esiste una volontà dichiarata di «tre o quattro entità politiche» di formare un governo e una coalizione che godrà di una maggioranza in Parlamento, «allora affiderò al signor Igor Matovič la formazione del governo della Repubblica Slovacca».

La presidente aveva detto già questa mattina di essere dell’opinione che non è il caso di perdere tempo nel formare un nuovo governo. «Il paese ha urgente bisogno di un leader vigoroso e motivato, con una nuova legittimità che gli permetta di sostenere le gravi sfide che deve affrontare». Čaputová ha commentato i risultati delle elezioni dicendo che vi si riflette con chiarezza il desiderio di stabilire giustizia e combattere la corruzione nella società. «In tutte le regioni e nella maggior parte dei distretti abbiamo scelto di cambiare», ha detto. Si deve sfruttare appieno questa opportunità, impegnandoci a fare anche di più in diversi settori, tra i quali l’istruzione e la politica ambientale per combattere i cambiamenti climatici. La presidente ha citato il fatto che un grande numero di voti è andato a partiti che non hanno raggiunto una percentuale sufficiente per entrare in Parlamento. Secondo lei, i partiti che invece ce l’hanno fatta non dovrebbero dimenticarsi di questi elettori e dovrebbero rappresentere anche loro. «Mi auguro che i vincitori alla fine sapranno rappresentare l’intera società slovacca. Abbiamo bisogno di meno divisione e maggiore cooperazione», ha detto, ringraziando tutti coloro che hanno espresso il loro voto alle elezioni di sabato.

