Ministero Sanità: in Slovacchia nessun caso di coronavirus. 195 i test fatti

La presenza di COVID-19 in Slovacchia non è stata ancora confermata. Fino ad oggi, lunedì 2 marzo, sono stati effettuati tamponi a 195 persone che potenziamente potevano essere state contagiate, ma tutti gli esami di laboratorio sono risultati negativi. Lo ha nel suo bollettino giornaliero, ricordando che il livello di attenzione al divenire della situazione internazionale è tenuto alto sia dal minitero che dall’Ufficio di sanità pubblica. Tutte le informazioni sul nuovo coronavirus per chi vive in Slovacchia sono state pubblicate da noi a questa pagina, e l’ultimo avviso emesso per i viaggiatori da e per l’Italia è stato riportato dall’Ambasciata Slovacca venerdì 28 febbraio.

Tuttavia, nonostante la messa in allerta dell’aeroporto di Bratislava, che avrebbe dovuto effettuare controlli più accurati sui passeggeri provenienti dall’Italia, e l’eventualità di controlli anche alle frontiere stradali, diversi viaggiatori – sia slovacchi che italiani – hanno ammesso che sono entrati in Slovacchia senza che nessuno li fermasse e tanto meno che, ad esempio, li sottoponesse almeno all’esame della temperatura corporea con il termoscanner.

Dopo gli allarmi suscitati dalle autorità slovacche e la grande eco che queste hanno avuto sui media nazionali, l’Ambasciata d’Italia ha dovuto precisare che la situazione non è così drammatica come viene descritta, e che nessuna delle località sciistiche in Italia è stata colpita da contagi.

(La Redazione)

