Una Rivoluzione. Le sorprese delle elezioni politiche del 2020

Con una affluenza record, superiore al 65,8% (l’ultimo risultato superiore al 60% risale al 2002, quasi due decenni fa), sabato la Slovacchia ha vissuto una rivoluzione. Ben un quarto degli elettori (25,02%) che si sono presentati alle urne hanno scelto Igor Matovič e il suo movimento Gente comune e Personalità indipendenti, in breve OĽaNO. Una quantità di voti notevole, oltre la quale solo i socialdemocratici di Smer-sociálna demokracia erano riusciti ad andare negli ultimi quindici anni, in quattro appuntamenti elettorali consecutivi. Quello Smer che oggi risulta molto ridimensionato (18,29%), anche se rimane comunque il secondo partito nel paese.

Se il risultato di Smer era stato ampiamente previsto dai sondaggi fin dall’autunno, a sorprendere è stato il guadagno dell’ultimo minuto di Sme Rodina (Siamo una famiglia) di Boris Kollár, alleato di Salvini in Europa, con una politica conservatrice in bilico tra le sirene sovraniste e l’attenzione al sociale e ai più deboli, che si trova a sorpresa ad essere il terzo partito (8,24%). Mentre l’attesa di una valanga estremista – o neonazista come molti commentatori la definiscono – del Partito popolare Nostra Slovacchia (ĽSNS) di Marian Kotleba non c’è stata. Invece di sfondare la soglia del 15% come ragionevolmente ci si poteva aspettare, il partito cede invece qualche decimo piazzandosi (con il 7,97%) poco al di sotto del bottino delle elezioni 2016. Ma grazie alla redistribuzione dei seggi, tra cui quelli non assegnati alla coalisione PS-Spolu, guadagna qualche deputato in più (17 contro i 14 del 2016).

E qui veniamo al punto più caldo della tornata di sabato, la coalizione PS-Spolu. Tutti si sarebbero aspettati un risultato molto positivo per i due partiti che in appena due anni di vita sono riusciti a dare una svolta nelle elezioni regionali e comunali (tra l’altro, il sindaco di Bratislava Matúš Vallo), a far eleggere la presidente della Repubblica Zuzana Čaputová, già vice presidente e cofondatrice di Progresívne Slovensko, e a vincere con il 20% le europee 2019. E invece no. Le percentuali attribuite alla coalizione, data per mesi dai sondaggi al secondo posto dopo Smer, sono andate progressivamente a diminuire nelle ultime settimane, scendendo al di sotto del 10% nelle ultime rilevazioni prima della moratoria elettorale. Ma la caduta non si è fermata e si è trasformata in una debacle, tanto più bruciante quanto inattesa e, a dire il vero, che la esclude dalla legislatura per una manciata di voti. Con il 6,96% di voti ricevuto sabato è crollato un universo per i due partiti, che non riescono ad entrare in Parlamento. La soglia di sbarramento, che è fissata al 5% per i singoli partiti, è alzata al 7% per le coalizioni. A PS-Spolu sono mancati appena 926 voti per riuscire ad entrare in Parlamento. La supponenza di essere forti e principali vettori del cambiamento in Slovacchia ha portato male a Michal Truban e Miroslav Beblavý, rimasti senza poltrone e oggi pronti a lasciare il loro posto nei rispettivi partiti.

Qualcosa di simile è accaduto all’ex presidente Andrej Kiska. I sondaggi lusinghieri e la convinzione di essere un “unto del Signore” lo hanno punito, complici anche i video usciti poco prima delle elezioni che lo fanno sospettare di frodi ai danni di proprietari terrieri nella sua Poprad. Per il suo Za ľudí (Per la gente) solo il 5,77% dopo avere veleggiato per settimane intorno al 10%.

Confermati invece gli indirizzi dei sondaggi per quanto riguarda i due alleati di Smer-SD in questa legislatura. Sia per Most-Híd (2,05%), di cui da tempo si conosceva il rapido declino, che per SNS, il Partito nazionale slovacco (3,16%), sceso nelle ultime settimane sotto la soglia di sbarramento e che fino all’ultimo ha tentato la svolta per evitare la rovina completa appoggiando provvedimenti speciali a pochi giorni dall’apertura delle urne (la tredicesima per i pensionati, approvata la scorsa settimana, o il raddoppio degli assegni famigliari e la cancellazione dei pedaggi per i mezzi fino a 35 quintali che invece non sono passati). Sorprendente invece l’esclusione del Movimento cristiano-democratico (KDH), che incassa il 4,65%. Rimasto uno dei pochi partiti storici, fondato nel febbraio 1990 mentre ancora la polvere della Rivoluzione non si era posata, KDH è ormai fuori dal Parlamento da tre tornate elettorali. Necessario forse per loro un ripensamento della strategia. A danneggiare KDH probabilmente anche l’attrazione all’interno di OĽaNO di esponenti del mondo cattolico, che potrebbe aver drenato un numero consistente di voti.

Complessivamente, i voti “persi”, cioè quelli andati a PS-Spolu e agli altri partiti (diciotto in totale) che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento valgono ben il 28% degli elettori che si sono recati alle urne e che non avranno una rappresentanza in Parlamento. Voti conferiti a soggetti politici che non hanno raggiunto il minimo per ottenere seggi. Una delle quote più alte, se non la più alta di sempre, che conta circa 816 mila elettori.

Dopo dodici anni di governo Smer su quattordici, dunque, cambia e di molto un panorama politico che fino all’altro ieri sembrava estremamente frammentato. Un po’ tutti gli osservatori ritenevano che sarebbe stato probabilmente molto difficile mettere insieme un numero sufficiente di seggi per creare una maggioranza e un governo dopo il voto. Tanto che alcuni hanno ipotizzato la possibilità di un nulla di fatto e di un nuovo voto a breve. Ma a quanto pare gli elettori hanno semplificato il compito alla politica, premiando alcuni e penalizzando altri, chiarendo il quadro e agevolando il compito di una classe politica riottosa fino ad oggi ad accettare compromessi per costruire – in particolare all’opposizione – partiti solidi in grado di contendere il governo ai socialdemocratici.

Di certo, questo voto provocherà un ringiovanimento dei leader politici: detto di Michal Truban e Miroslav Beblavý che offrono la loro testa (e il secondo ha anche detto che appenderà al chiodo le scarpe della politica), anche le poltrone di capo del partito di Andrej Danko (SNS), Béla Bugár (Most-Hid), KDH e altri è decisamente traballante e sarò presto occupata da nuovi volti. Anche l’intero consiglio dirigente di Smer-SD si presenterà dimissionario al prossimo congresso.

Ora il volante della politica slovacca è nelle mani di Igor Matovič, che ha già annunciato la volontà di creare una maggioranza robusta e “costituzionale”, cioè superiore ai 90 parlamentari necessari per approvare modifiche alla Costituzione. Per raggiungere questo obiettivo, OĽaNO dovrà allearsi ai liberali di Libertà e Solidarietà (SaS), con i quali coopera da molti anni, ma anche con Sme Rodina e Andrej Kiska, con il quale i rapporti non sono sempre stati buoni. Da ricordare che la punta di diamante di Kiska, nel suo partito Za Ľudi, è quella Veronika Remišová che fino a pochi mesi fa era capogruppo di OĽaNO. Mano alla Carta costituzionale è stata messa più volte negli ultimi anni, ora si deve capire cosa in concreto Matovič vuole fare, e se gli alleati lo sosterranno. Di certo, tre di questi quattro partiti non sono da considerare particolarmente “standard” o classici. L’unico che risponde a canoni normali è SaS di Richard Sulík. Due di questi partiti sono a vario livello anti-sistema, e tutti e quattro rispondono a un verticismo estremo in cui il leader è padrone assoluto.

Oggi Matovič sarà ricevuto dalla presidente Zuzana Čaputová come capo del partito risultato vincente alle elezioni, e presumibilmente gli offrirà l’incarico di formare un governo.

