Coronavirus COVID-19: la nota dell’Ambasciata Slovacca a Roma

L’Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma sul proprio sito e pagina Facebook le raccomandazioni del ministero degli Esteri slovacco riguardo la situazione in Italia, che è stata elevata a un livello 2 di allerta, vale a dire che è il caso di “riconsiderare le necessità di fare un viaggio in determinate aree”.

Il ministero degli Affari esteri ed europei della Repubblica Slovacca, in risposta al crescente sviluppo della diffusione del coronavirus COVID-19, raccomanda ai cittadini della Repubblica Slovacca di riconsiderare la necessità di viaggiare in Italia. Il nuovo tipo di malattia è trasmissibile da persona a persona e il numero crescente di infezioni e decessi in Italia conferma l’insorgenza di un’epidemia nelle aree interessate. Il ministero degli Affari esteri ed Europei della Repubblica Slovacca fa appello ai cittadini della Repubblica Slovacca affinché prestino attenzione all’igiene personale durante il loro soggiorno in Italia, in particolare al lavaggio delle mani e all’igiene alimentare e a non rimanere in luoghi con un’alta concentrazione di persone.

Informazioni dettagliate e aggiornate sulla diffusione del nuovo coronavirus e sulla procedura di rientro dalle aree interessate sono disponibili presso queste autorità:

L’autorità di sanità pubblica della Repubblica Slovacca – ÚVZ SR ( ) ha istituito un call center con servizio continuo per il pubblico. I cittadini possono contattare gli esperti via e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk, nonché chiamando il numero 0917 222 682.

Al pubblico saranno fornite informazioni sulla situazione attuale, l’entità dell’incidenza del nuovo coronavirus o raccomandazioni per le persone che si trovano nelle aree colpite o che sono tornate da aree in cui è stata confermata l’occorrenza del nuovo coronavirus;

Al pubblico saranno fornite informazioni sulla situazione attuale, l’entità dell’incidenza del nuovo coronavirus o raccomandazioni per le persone che si trovano nelle aree colpite o che sono tornate da aree in cui è stata confermata l’occorrenza del nuovo coronavirus; OMS – Organizzazione mondiale della sanità: e

ECDC – Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie:

La nota della missione diplomatica prosegue citando le conferme dei casi al 27 febbraio a livello nazionale e per ogni regione. Numeri che oggi sono cresciuti ancora, per cui non li riportiamo. Ricorda inoltre che dieci cittadine nella parte meridionale della Lombardia e una in Veneto rimangono ancora isolate per cercare di limitare la diffusione del contagio.

In considerazione di ciò, l’Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma incoraggia i cittadini della Repubblica Slovacca a evitare le regioni sopra menzionate, a osservare una rigorosa igiene personale, in particolare le mani, a non toccare le mucose del naso e della bocca, e in caso di sospetto di contaminazione a chiamare immediatamente i numeri di telefono 0039/112 o 0039/1500. Il paziente [che sospetta di essere stato infettato] non deve rivolgersi a un medico, poiché sarà visitato direttamente nel luogo di residenza dopo aver telefonato.

In caso di necessità, i cittadini della Repubblica Slovacca possono contattare i numeri telefonici di emergenza dell’Ambasciata 0039 3385432071 attivo 24 ore su 24 o del Ministero degli Affari esteri ed europei della Repubblica Slovacca 00421259785978.

L’Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma raccomanda ai cittadini della Repubblica Slovacca di registrarsi prima di viaggiare all’estero degli Affari esteri ed Europei o tramite l’applicazione per dispositivi mobili .

