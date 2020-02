La Slovacchia a “Today” di Tv2000 con il contributo di Buongiorno Slovacchia

«Tra i principali produttori di automobili in Europa, la Slovacchia continua a crescere più della media dell’Unione europea. Neppure lo sviluppo economico, però, ha risolto i problemi cronici, come la disoccupazione e il reddito medio piuttosto basso; colpa anche di una cattiva gestione politica che ha mancato di trasparenza nella gestione dei fondi europei, portando la popolazione più volte in piazza negli ultimi due anni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’omicidio, a febbraio 2018, del giornalista Ján Kuciac, autore di diverse inchieste sulla corruzione nel governo; il terremoto politico che ne è seguito non ha fermato l’indignazione della società civile, che continua a chiedere verità e trasparenza nelle indagini in corso. Il tutto, mentre si comincia a far luce sulle infiltrazioni delle mafie, in particolare della ’ndrangheta che negli ultimi anni ha avuto legami molto stretti con ambienti governativi. E alla vigilia di un voto, quello di sabato 29 febbraio, che potrebbe portare al governo anche un partito di ispirazione neonazista. Il reportage da Bratislava di Gilberto Mastromatteo racconta il momento delicato che il Paese mitteleuropeo sta attraversando, mentre Pierluigi Solieri – direttore di Buongiorno Slovacchia – analizza questi temi in studio, ospite di Andrea Sarubbi».

Questo il lancio della puntata di , settimanale , andata in onda giovedì sera cui il nostro quotidiano Buongiorno Slovacchia ha partecipato. Nell’anno in cui festeggiamo il nostro decennale, siamo felici di avere dato un nostro piccolo contributo a fare conoscere qualcosa della Slovacchia anche a chi in Italia magari nemmeno sa dove si trova.

Qui sotto la puntata “Slovacchia, frontiera d’Europa“.

Contenuto non disponibile

Dopo questa esperienza dobbiamo dire che Today, che ogni settimana si occupa di un paese diverso facendone un ritratto molto puntuale e aggiornato, è veramente ben fatto, e offre reportage e contenuti in genere di grande qualità. In un mondo dell’informazione molto frammentato e superficiale, dove si va di fretta e non c’è mai il tempo di fermarsi a riflettere, c’è sempre più bisogno di prodotti come questo per chi non vuole fermarsi all’apparenza. Complimenti agli autori, in particolare Solen De Luca, e al conduttore Andrea Sarubbi.

Today si può seguire in diretta il giovedì alle 22:35 su Tv2000 (sul canale 28 del digitale terrestre, sul 157 di Sky e sul web all’indirizzo ) oppure in seguito o sul proprio .

(Red)