Slovacchia: la sfida nazionalista nel più liberale dei V4

Di Lo Spiegone, per Affarinternazionali.it – A due anni dall’ , che aveva scatenato le proteste più partecipate dalla caduta del comunismo, la Slovacchia si reca alle urne per il rinnovo del Parlamento, sabato 29 febbraio

Corruzione e identità sono i temi centrali di una campagna difficile per un Paese dove le istituzioni politiche e nell’apparato di sicurezza tendono a essere percepite inaffidabili. Secondo dati dell’ pubblicati a giugno 2019, il 65% dei cittadini non ha fiducia nel governo. Solo un cittadino su tre ha fiducia nel sistema giudiziario e meno della metà si fida delle forze di polizia.

La Slovacchia ha un Parlamento unicamerale, il Consiglio nazionale (Narodna rada Slovenskej republiky), composto da 150 membri con un mandato di 4 anni. Il sistema elettorale è proporzionale, con un’unica circoscrizione nazionale, e i cittadini possono esprimere al massimo quattro preferenze per candidati della stessa lista. Solo i partiti che raccolgono almeno il 5% delle preferenze entrano in Parlamento.

Il Paese è attualmente governato da un governo di coalizione tra Smer-Sd, partito socialdemocratico, il Partito nazionale slovacco (Sns) e Most-Hid, che rappresenta la minoranza ungherese.

Quadro partitico in evoluzione

Le elezioni del 29 febbraio si anticipano tra le più frammentate nella storia democratica slovacca. Secondo i sondaggi, infatti, 9 o 10 partiti dovrebbero superare la soglia di sbarramento: una situazione che rende difficile formulare previsioni sul futuro governo. I favoriti sono i , in profonda crisi dall’inizio del 2018, quando l’omicidio del giornalista Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová aveva scatenato proteste in tutto il Paese. Decine di migliaia di cittadini avevano manifestato contro la corruzione dilagante nel Paese e per chiedere verità sulla morte di Kuciak, che stava investigando i legami tra establishment politico slovacco e criminalità organizzata italiana.

[…]

Foto NRSR