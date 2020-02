La Slovacchia e il nostro giornale questa sera a Today, il settimanale di esteri di Tv2000

Questa sera Buongiorno Slovacchia sarà presente a Today, programma settimanale di esteri di Tv2000 condotto da Andrea Sarubbi. Il programma intitolerà la puntata di questa sera “Slovacchia, un voto importante”, in vista «della sfida a tre fra populisti, estrema destra e neo liberali». La puntata, il cui palinsesto include un ampio reportage dalla Slovacchia registrato nei giorni scorsi, che si occupa di politica e situazione sociale, ma anche di questioni come le infiltrazioni della ‘ndrangheta, un fenomeno che denunciò anche il giovane giornalista investigativo Ján Kuciak prima di essere ucciso due anni fa. Nel programma appariranno l’editore di Buongiorno Slovacchia, Loris Colusso, e Pierluigi Solieri che sarà in studio con Andrea Sarubbi.

La trasmissione andrà in onda questa sera 27 febbraio 2020 alle 22:35 su Tv2000. Per vederla, andare sul canale 28 del digitale terrestre, sul 157 di Sky e sul web all’indirizzo .