A Bratislava l’anima musicale partenopea con i ‘Suonno d‘Ajere’

Sarà a Bratislava per un concerto questo sabato il trio napoletano Suonno d‘Ajere che porta in Slovacchia la sua vasta competenza in tutto ciò che Napoli ha prodotto nella sua storia a livello musicale vocale. Suonno d‘Ajereè composto da Irene Scarpato alla voce, Gian Marco Libeccio alla chitarra classica e Marcello Smigliante Gentile a mandolino e mandoloncello.

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Il gruppo nasce, nel 2016 dall’esigenza di conoscere e approfondire la tradizione della storia musicale di Napoli. I tre componenti del gruppo provengono da esperienze diverse ma complementari (dal jazz, dalla musica popolare e dalla classica). Nei loro percorsi hanno sempre incontrato la canzone napoletana, rimanendone profondamente affascinati e colpiti. Uno dei loro obiettivi è trovare, nelle canzoni partenopee, un filo conduttore che va dal XVI e XVII secolo fino ai nostri giorni, individuandone i brani maggiormente rappresentativi.

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Nel 2019 hanno pubblicato il loro primo album “Suspiro”. Durante la presentazione del disco la band ha partecipato al memorial “Je sto vicino a te – 64”, in ricordo di Pino Daniele al Palapartenope. Hanno inoltre suonato all’anteprima dei Premi Vittorio De Sica, nell’ambito degli Incontri internazionali di Cinema di Sorrento e al concerto del 1° maggio a Napoli, sul palco di piazza Dante. Nello stesso anno hanno vinto, a Spilimbergo, il “Premio Folkest – Alberto Cesa 2019”. Nel 2018 sono stati tra i vincitori della rassegna “SanremoCantaNapoli”.

Nei concerti il trio propone una bella panoramica di quella che è Napoli in musica, con una formazione essenziale e molto efficace.

__

Quando: sabato 29 febbraio 2020, ore 18:00

Dove: Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mytna 1, Bratislava

Organizzato da O.z. Ars Ante Portas

In collaborazione con , RTVS

Ingresso a pagamento. In prevendita a € 5 /€ 3

Info: Tel. 0905 716 851, e-mail jan@juras.sk