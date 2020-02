Turismo, quasi 1,4 milioni di arrivi a Bratislava l’anno scorso

Lo scorso anno quasi 1,4 milioni di turisti hanno visitato la capitale Bratislava, trascorrendovi più di 2,85 milioni di notti. Come ha informato l’Ente per il turismo di Bratislava (BTB) lunedì, si tratta di un aumento dell’8,2% rispetto al 2018 in termini di numero di turisti e del 5,91% nei pernottamenti. Già ad ottobre era chiaro che si andava verso numeri record, quando si superò il milione di turisti nei primi tre trimestri dell’anno.

Numeri molto positivi per quanto riguarda gli arrivi dall’estero, che nel 2019 sono cresciuti del 9,41% e i cui pernottamenti sono addirittura saluti dell’11,63%, secondo le dichiarazioni della direttrice dell’Ente per il turismo di Bratislava, Alžbeta Melicharová, secondo la quale una parte significativa delle operazioni di marketing e promozione è rivolta ai mercati esteri, in particolare a turisti di Repubblica Ceca, Austria, Germania, Gran Bretagna. Melicharová sottolinea che già con i numeri attuali il comune ha incassato tributi per circa 4,7 milioni di euro lo scorso anno legato alle visite di turisti. Ma c’è ancora parecchio da fare per aumentare il numero di notti che passano in città, con misure quali il rafforzamento del brand di Bratislava, la promozione della carta sconto Bratislava card City & Region, il sostegno al turismo congressuale e l’incentivazione di investimenti nelle infrastrutture turistiche.

Oltre alle statistiche ufficiali, l’Ente turistico ha ottenuto ulteriori dati da Airbnb in cui vengono aggiunti alloggi offerti da privati. Nel 2019 circa 167.300 turisti sono giunti a Bratislava tramite questa piattaforma, trascorrendo in media 2,6 notti nella capitale per un totale di 435.000 notti. Si è trattato in particolare di turisti provenienti da Slovacchia (12%), Regno Unito (11%), Germania (7%), Repubblica Ceca (7%), Francia (5%) e Stati Uniti (5%). Anche in questo caso l’aumento è stato di rilievo, ben il 52% in più rispetto ai circa 110.000 turisti del 2018.

Nel 2019, spiega l’Ente, Bratislava ha ospitato diversi importanti eventi internazionali, come i campionati di hockey su ghiaccio, i campionati europei di pallavolo femminile e i campionati mondiali di karate che hanno contribuito significativamente ad aumentare il numero di visitatori a Bratislava.

Nel frattempo è creciuto anche il numero di visitatori del sito dell’Ente turismo della capitale, , con il 16,4% di utenti in più rispetto all’anno prima. Alžbeta Melicharová ha detto che in particolare a crescere di numero sono gli utenti digitali da Slovacchia, Austria, Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Repubblica Ceca. Anche i social conquistano maggiore popolarità. La pagina Facebook dell’ente ha il 13% in più di follower e ha conseguito un +135% di visualizzazioni dei video, per un totale di 7,6 milioni di visualizzazioni.

