Unione europea: la dimensione sociale dell’allargamento

Secondo uno studio per la Friedrich Ebert Stiftung la convergenza sociale deve essere posto come elemento centrale del processo di integrazione europea

Il 5 febbraio la Commissione europea ha rilasciato relativo alla proposta di revisione della metodologia di allargamento dell’Ue. Come si legge nel documento, un obiettivo centrale è quello di preparare i paesi dei Balcani occidentali al rispetto di tutti i requisiti necessari per l’entrata nell’Unione europea, tra i quali il rispetto dei suoi principi fondamentali. Questo processo – secondo la Commissione – condurrà a un’accelerazione della crescita economica e alla convergenza sociale.

“Social Rights are Fundamental. Expanding the Social Dimension of Enlargement” pubblicato nel febbraio 2020 dalla Friedrich Ebert Stiftung (FES) si chiede quanto la proposta della Commissione europea faccia effettivamente leva sui valori e i diritti sociali. Riconoscendo la necessità di una maggiore convergenza tra l’UE e i paesi della regione nell’ambito sociale, lo studio presenta dei suggerimenti su come tradurre in pratica questa trasformazione.

Lo scenario attuale dei Balcani occidentali è caratterizzato secondo Mirna Jusić e Felix Henkel, autori del paper, dalla gravità dei problemi sociali. Piuttosto che focalizzarsi su questioni quali la povertà, le diseguaglianze, la disoccupazione e la qualità dei servizi, il dibattito politico è occupato per la maggior parte del tempo dall’eredità degli anni ’90. Questa situazione è doppiamente pericolosa. Genera innanzitutto un distacco tra le istituzioni e i problemi attuali che vive la popolazione. Allo stesso tempo, minaccia la trasformazione democratica alimentando il malcontento.

Secondo i due ricercatori, “per ottenere una trasformazione sociale è necessario un ulteriore cambiamento paradigmatico nella politica di allargamento: le persone devono essere messe al centro del processo”.

[…continua]