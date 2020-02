Incidente in Val Venosta, perde la vita una donna slovacca

In una violenta collisione avvenuta tra un’autovettura e un camion venerdì pomeriggio in Val Venosta è rimasta uccisa una donna slovacca residente in Alto Adige. L’incidente, come riporta il TGR del Trentino, si è verificato sulla strada da Eyrs e Lasa, in provincia di Bolzano, mentre il mezzo pesante faceva manovra. Un tratto di strada già teatro di numerosi incidenti anche mortali. La donna, Iveta Kolesarova di 56 anni, che guidava l’auto, è stata estratta dalle lamiere dai servizi di emergenza ma è spirata sul posto a causa delle gravi ferite riportate malgrado l’intervendo dei vigili del fuoco, di un’ambulanza e un elicottero di salvataggio, i vigili del fuoco Lasa.

(Red)

