Indagine: per due terzi dei funzionari la Slovacchia non è pronta alle minacce ibride

Secondo di Bratislava, quasi due terzi dei funzionari della pubblica amministrazione dubitano che la Slovacchia sia pronta per potenziali minacce ibride. Gli attacchi ibridi possono rappresentare una minaccia per lo Stato e la società in diverse maniere. Le cosiddette informations operations sono tra le loro manifestazioni più comuni, in quanto influenzare e manipolare l’opinione pubblica attraverso l’informazione non è solo un modo rapido ma anche economico per screditare un individuo, indebolire un gruppo o minare la fiducia nello Stato e nelle sue istituzioni. Come afferma l’analista di Globsec Dominika Hajdu, «Può manifestarsi come un’ondata improvvisa e potente del cosiddetto trolling, una versione falsa di un sito web o un account di un social network o un tentativo di attaccare le e-mail».

Obiettivi degli attacchi sono spesso diversi gruppi di popolazione, che possono trovarsi oggetto di tentativi di manipolazione attraverso account fraudolenti dei social media, , ma anche pubblicità mirata allo scopo di minare la fiducia nelle istituzioni ma anche polarizzare e creare crescenti tensioni tra la popolazione. In tali casi, i comunicatori svolgono un ruolo importante nella pubblica amministrazione: in quanto rappresentanti della propria istituzione per la capacità di comunicare direttamente con il pubblico, sono la prima linea nella protezione dello Stato.

Globsec si propone come prima linea di formazione dei dipendenti addetti alla difesa incaricati delle pubbliche relazioni, su come gestire la comunicazione di crisi e costruire sistematicamente la resilienza attraverso la comunicazione strategica. In collaborazione con esperti di comunicazione, il think tank Globsec ha sviluppato un manuale per i comunicatori che offre una panoramica di ciò che ricade nel campo delle informations operations, quali metodi possono essere utilizzati per gestire la situazione e come rilevare segnali di avvertimento. Offre anche suggerimenti su come prepararsi per una risposta rapida ed efficace, ma soprattutto su come costruire sistematicamente la resilienza della società attraverso la comunicazione strategica.

(Red)

Illustr. CC0