Il governo approva le priorità della politica estera della Slovacchia nel 2020

La politica estera ed europea della Slovacchia nel prossimo futuro mirerà a confermare la reputazione della Slovacchia come membro decifrabile, affidabile e decisivo dell’Unione Europea, della NATO, dei gruppi regionali e delle organizzazioni internazionali. Un degli Esteri slovacco approvato mercoledì dal governo che rappresenta in forma integrata una valutazione dei principali momenti e dinamiche nell’adempiere ai compiti della politica estera ed europea slovacca nel 2019 e allo stesso tempo l’orientamento da tenere per il 2020. Questo documento pone le basi iniziali di pianificazione politica nel breve termine della Slovacchia, valuta e definisce i progressi attesi e desiderabili nel 2020.

Nel periodo in esame, la diplomazia bilaterale della Repubblica Slovacca ha mantenuto le sue dinamiche significative ponendo l’accento sullo sviluppo delle relazioni alleate nelle aree europea e atlantica. Allo stesso tempo, il documento riflette la straordinaria importanza dell’impegno multilaterale della diplomazia slovacca in considerazione della necessità di affrontare le attuali sfide globali, le crisi e l’imminente instabilità, nonché il significativo coinvolgimento del paese nella gestione delle organizzazioni internazionali nell’ultimo periodo. Il materiale approvato, inoltre, caratterizza i punti focali della politica estera ed europea della Repubblica Slovacca, che sono svolti anche da altri ministeri e organi dell’amministrazione centrale statale coordinati dal ministero degli Affari esteri ed Europei.

Secondo il ministero, la Slovacchia rimane saldamente a favore di un multilateralismo efficace basato sulle regole del diritto internazionale e, in un momento di rinnovata rivalità tra superpoteri, espansione della digitalizzazione e sviluppo dell’intelligenza artificiale, promuoverà lo sviluppo individuale, la libertà e il progresso umano.

(Red)

