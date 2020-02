Il capo della Procura europea (EPPO) Kövesi a Bratislava incontra la presidente Čaputová

Il procuratore capo europeo Laura Codruţu Kövesi è martedì al palazzo presidenziale a Bratislava. Kövesi ha già visitato diversi paesi europei per presentare i suoi piani in vista della trasformazione del suo ufficio nella nuova Procura europea (EPPO) decisa dall’Europarlamento nell’ottobre scorso, che diverrà operativa verso la fine di quest’anno. Nel suo incontro con la presidente Zuzana Čaputová, Kövesi ha chiesto e ottenuto sostegno politico per aumentare il numero di procuratori delegati della futura autorità, una decisione che deve essere formalmente confermata dal Consiglio dell’Unione europea. Nella proposta, la Slovacchia dovrebbe avere da tre a quattro procuratori delegati europei. Ma Kövesi ammette che l’autorità non avrà personale sufficiente per poter affrontare qualcosa come 3000 casi esistenti e altri 2000 nuovi ogni anno.

Laura Kövesi è stata procuratore capo presso la direzione nazionale anticorruzione in Romania. Ha indagato e fatto condannare per corruzione decine di sindaci, deputati e ministri, tra cui l’ex primo ministro rumeno Victor Ponta. Il ruolo di EPPO sarà quello di indagare sui reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, come le frodi di IVA transfrontaliera, le frodi nei fondi europei, il riciclaggio di denaro e la corruzione.

Nell’esprimere sostegno alla Kövesi e alla nuova autorità europea EPPO, Čaputová ha approfittato dell’occasione per appellarsi alla responsabilità degli elettori slovacchi in vista del voto del 29 febbraio per il rinnovo del Parlamento nazionale. Uno dei momenti chiave cui sarà chiamata quest’anno la nuova assemblea parlamentare è l’elezione di un nuovo procuratore generale, e «i cittadini dovrebbero tenere a mente che saranno i deputati eletti fra pochi giorni a votarlo». Sarà per il nuovo Parlamento la prima importante «opportunità per migliorare sostanzialmente le forze dell’ordine in Slovacchia, e sarà anche un necessario passo simbolico verso la pulizia della nostra giustizia». Ormai «sappiamo tutti molto bene che è estremamente importante che tali funzioni siano ricoperte da personalità che soddisfano non solo i requisiti professionali ma anche quelli personali».

Nella stessa giornata Laura Kövesi ha partecipato a un organizzato grazie all’Università Comenius, Euractiv e la sede di Bratislava della fondazione Friedrich-Ebert-Stiftung. Qui il futuro capo dell’EPPO ha illustrato gli obiettivi e le priorità del futuro nell’affrontare la corruzione e assicurare l’applicazione della legge all’interno dell’Unione eiropea. Per combattere la corruzione abbiamo bisogno di un sistema giudiziario indipendente, di una buona legislazione e di strumenti che includano risorse umane e materiali e naturalmente di volontà, ha sottolineato Kövesi.

Fiducia nell’istituzione della Procura europea per il raggiungimento della giustizia è stata espressa nelle stesse ore a Bruxelles, alla cerimonia di inaugurazione di un memoriale dedicato ai giornalisti assassinati Ján Kuciak e Daphne Caruana Galizia. A menzionare l’EPPO sono stati nei loro interventi la commissaria UE per i valori e la trasparenza Věra Jourová, il padre di Kuciak e la madre di Martina Kušnírová, che si dicono convinti che la nuova istituzione possa aiutarli ad avere giustizia per i due giovani figli. A Bratislava Kövesi ha parlato dell’omicidio Kuciak, e ha detto di avere dai genitori di Ján e Martina, in cui le esprimevano sostegno: «Ho capito la totale chiarezza del mio obiettivo e ho sentito la [loro] fiducia», ha detto.

