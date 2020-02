Traffico di anabolizzanti, NAKA arresta 24 persone in quattro regioni

di avere portato a termine una operazione denominata “Tiger” con arresti e perquisizioni in diverse regioni della Slovacchia. Gli agenti dell’Agenzia nazionale anticrimine NAKA sono intervenute nelle regioni di Žilina, Nitra, Banská Bystrica e Bratislava arrestando fino ad ora 24 persone coinvolte in un traffico illecito di sostanze con effetti anabolici e ormonali. Il gruppo organizzato si è anche reso colpevole di riciclaggio di notevoli somme di denaro. L’azione è stata condotta con la partecipazione di una squadra investigativa internazionale, alla presenza di colleghi francesi, tra cui personale giudiziario francese e personale di Europol, l’agenzia europea di contrasto al crimine. In un primo momento alcuni media avevano indicato che tra i fermati c’era anche un ex olimpionico di bob oggi cinquantenne, notizia in un secondo momento smentita.

(Red)