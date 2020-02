Scuola, anche con stipendi migliori la professione di insegnante non attira

Il sistema scolastico è stato una priorità per ogni governo, e anche in questa campagna elettorale la maggior parte dei partiti lo ha incluso tra le loro principali priorità. Ma secondo la Camera degli insegnanti slovacchi (SKU) la situazione è in realtà in uno stato critico. Il ministro dell’Istruzione slovacco Martina Lubyová (Partito nazionale slovacco / SNS) afferma che è di insegnante negli ultimi due anni grazie all’aumento degli stipendi e delle gratifiche per gli insegnanti. Il Programma nazionale per lo sviluppo dell’istruzione prevede infatti un continuo aumento a livello nazionale dei salari per la professione docente, per far sì che il settore istruzione in Slovacchia raggiunga la media dell’OCSE in un periodo di tempo relativamente breve, ha detto Lubyová sabato in un programma alla Radio Slovacca, rivendicando il lavoro fatto in questa legislatura.

Secondo il presidente della Camera degli insegnanti slovacchi (SKU) Vladimír Crmoman l’affermazione del ministro non è corretta. Sarebbe piuttosto , secondo Crmoman, e i sondaggi condotti da siti specializzati mostrano che sono sempre meno le persone che si candidano a ricoprire le posizioni aperte di insegnante negli ultimi anni. Le misure adottate finora per migliorare la situazione economica del corpo docente sono insufficienti, dice Crmoman, che si aspetta un peggioramento a meno che non vi siano cambiamenti significativi nel breve periodo. »Stiamo già sperimentando la mancanza di insegnanti qualificati, in particolare insegnanti di scienze naturali e informatica, insegnanti per la prima fase dell’istruzione elementare [i primi cinque gradi della scuola primaria] e anche le scuole materne nella regione di Bratislava sono colpite da una grave carenza di educatori».

