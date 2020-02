4,5 milioni di slovacchi usano internet. 2,8 milioni gli utenti di social media

Gli utenti di internet nella Repubblica Slovacca sono stati 4,53 milioni nel gennaio 2020. Un numero in leggero aumento (+0,06%) rispetto all’anno precedente, che porta la penetrazione della rete digitale in Slovacchia all’83%. Lo dice “ “, indagine annuale a livello globale realizzata da We are social in collaborazione con Hootsuite. Nel frattempo, gli utenti dei social media in Slovacchia erano circa 2,8 milioni nel gennaio 2020, circa la metà della popolazione di ogni età, in crescita del 6,6% tra aprile 2019 e gennaio 2020.

La penetrazione dei social media nel paese è così giunta al 51%, mentre i collegamenti da dispositivi mobili a gennaio hanno raggiunto gli 8,04 milioni di connessioni, il 2,9% in più su base annua (mentre a livello globale sono cresciute del 9,2%). Il numero di connessioni mobili corrisponde al 147% della popolazione totale della Slovacchia.

I siti web più visitati in Slovacchia sono Google.com, Youtube, Google.sk, Bongacams.sk, Facebook, Bazos.sk, Aktuality.sk, Sme.sk, Zoznam.sk e Azet.sk. Wikipedia è al quindicesimo posto, e al diciassettesimo c’è il sito dell’Istituto di idrometeorologia Shmu.sk. Le ricerche più frequenti degli slovacchi nel motore di ricerca Google sono Facebook, počasie (meteo in slovacco), Youtube, Bazos, Topky.

Molti altri dati e statistiche, anche curiose, si possono trovare sul rapporto completo .

