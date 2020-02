Danica Ondrej, il finissage a Roma venerdì 21 febbraio

Questo venerdì alle 19 presso lo spazio D.d’Arte in viale Giuseppe Mazzini 1 a Roma si terrà il finissage della mostra di Danica Ondrej “Rivelazioni sottese” dedicata all’universo femminile. La mostra, a cura di Francesca Barbi Marinetti e Karima Ruzzi, è in corso fino al 19 febbraio presso l’Istituto Slovacco a Roma, Via dei Colli della Farnesina 144. Il progetto itinerante è stato pensato in collaborazione con l’Istituto Slovacco, a rappresentare un ponte Italia-Slovacchia attraverso l’arte e la cultura nel dialogo e nella condivisione. Al finissage si potranno trovare allestite una selezione delle opere e un’installazione video e si potrà assaggiare vini slovacchi offerti dall’Istituto.

Della mostra abbiamo scritto ampiamene QUI e QUI.

(Red)