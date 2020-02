Incidente mortale nel cantiere della tangenziale di Bratislava

Nel cantiere della tangenziale di Bratislava, nel tratto in costruzione di superstrada R7 direzione Dunajská Streda, è stato investito da un camion un lavoratore di 40 anni. L’incidente è avvenuto venerdì mentre un mezzo pesante faceva retromarcia. L’uomo investito ha subito ferite molto gravi ed è in seguito deceduto. Il test alcolico sul conducente ha dato esito negativo. La polizia regionale di Bratislava ha avviato un’indagine per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. La notizia è stata diffusa solo oggi.

Appena pochi giorni fa era stata l’apertura nel giro di poche settimane di una tratta importante della R7, che sveltirà molto la circolazione tra la capitale e la cittadina di Šamorín, affetta da anni da traffico intenso e lunghe code. Come ha confermato il ministero dei Trasporti, l’inaugurazione e apertura alla circolazione dovrebbe avvenire tra fine marzo e la prima metà di aprile.

(Red)

Foto ndsas.sk